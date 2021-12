2021, un año marcado por las mudanzas de Messi y CR7

EFE

El 2021 ha sido testigo de un hecho insólito en el mundo del fútbol: Messi y Cristiano Ronaldo haciendo las maletas en la misma temporada para cambiar de equipo. Junto al argentino y el portugués muchos otros destacados futbolistas han variado su destino futbolístico.

Más allá de los triunfos de Italia y Argentina, en la Eurocopa y la Copa América; del Chelsea en la Liga de Campeones o del Palmeiras en la Copa Libertadores, el año futbolístico ha estado protagonizado por las salidas de Messi y Cristiano Ronaldo del F. C. Barcelona y del Juventus, respectivamente.

Los dos grandes ases del balompié de la última década decían adiós a sus aficionados, en dos decisiones sorprendentes, cada una con una historia diferente, pero rompiendo, en el caso del argentino, una relación que parecía eterna con el F.C. Barcelona.

“Hoy me toca despedirme de esto”, manifestaba entre lágrimas Leo Messi en su acto de despedida del F.C. Barcelona el 8 de agosto. “Son muchos años acá, llegué siendo muy chiquito, con 13 años, y después de 21 años me voy con mi mujer y mis tres hijos catalano-argentinos. Esta es nuestra casa", argumentaba.

Messi no consiguió renovar el contrato que finalizó el 30 de junio de 2021 por la enorme deuda económica que presentaba el club azulgrana.

"Se me pidió que me rebajara el sueldo un 50% y lo hice sin ningún problema. Estábamos en disposición de ayudar más al club. Las ganas y el deseo mío y de mi familia era de quedarnos en Barcelona", aseguró la “Pulga” en una entrevista tiempo después con el diario “Sport”.

La sorprendente salida de Messi del equipo que le aupó al estrellato y con el que conquistó 35 títulos quedó reflejada en esta frase. "Siento tristeza, mucha tristeza, porque me voy del club al que amo. No me lo esperaba".

Pocos días después, la tristeza de Messi se convertía en alegría al enfundarse la camiseta del París Saint Germain (PSG), su nuevo club durante las dos próximas temporadas, donde se encontraba con su excompañero Neymar y con la gran estrella francesa Kylian Mbappé, para completar una tripleta atacante de ensueño.

“El club y su visión responden perfectamente a mis ambiciones. Sé hasta qué punto los jugadores y el staff son talentosos aquí. Estoy determinado a construir, con ellos, algo grande para el club y los hinchas", dijo Messi en unas declaraciones difundidas por el club.

En su etapa parisina, ciudad donde ha recogido su séptimo Balón de Oro, Messi se ha marcado ganar la Liga de Campeones -ya tiene cuatro-, título que levantó por última vez en 2015 y que se le resiste desde entonces. “Deseo seguir creciendo como club y de ganar la `Champions´, tras tantos años intentándolo”.

CRISTIANO, DE TURÍN A MANCHESTER.

La mudanza de Messi a París no ha sido la única que ha alterado el mundo del fútbol en 2021. En un año en el que han vuelto los aficionados a la mayoría de los estadios, la salida del portugués Cristiano Ronaldo del Juventus de Turín fue otro fogonazo inesperado.

Ronaldo dejaba el club blanquinegro tras tres temporadas en las que conquistó seis títulos, pero no el más deseado: la Liga de Campeones.

El portugués, de 36 años, decidió cambiar de equipo y país, y regresar al Manchester United, club del que se despidió hace 12 años para marcharse al Real Madrid, paso previo a su estancia en Turín.

En el fondo de su salida pesaban los 31 millones de euros (más de 35 millones de dólares) de ficha que cobraba el portugués (60 brutos/67 en dólares), una carga insostenible para los turineses.

"Creo que es la mejor decisión que pude haber tomado, es el momento justo, en mi opinión. Me fui a la Juve y ahora a Manchester, es un nuevo capítulo en mi vida y estoy muy feliz", dijo el atacante luso en declaraciones al club inglés.

En Manchester, donde comparte delantera con los ingleses Rashford o el uruguayo Cavani, entre otros, el portugués sigue goleando, ha superado la cifra de 800 goles en su carrera, pero su equipo no se afianza en los primeros puestos de la Premier League.

En los “Diablos Rojos” ha vuelto a coincidir con el defensa francés Rafael Varane, con quien compartió vestuario en su etapa del Real Madrid.

Varane ha sido otro de los protagonistas de las mudanzas de 2021, tras su traspaso del equipo madridista a la entidad de Manchester por 50 millones de euros (56 millones de dólares).

Junto a Varane, otra estrella madridista, su compañero en los puestos de defensa central, Sergio Ramos hacía las maletas. Ramos, de 35 años, se desvinculaba de la entidad madrileña tras 16 temporadas para firmar con el PSG.

“Estoy muy feliz, integrándome dentro del equipo, de una cultura y una ciudad nuevas”, dijo el defensa español a su llegada a París.

“Soy una persona optimista, valiente, que le gustan los retos y con ilusión por seguir ganando. Ojalá que me vaya la mitad de bien que en el Real Madrid”, deseaba Ramos al que una lesión en el soleo ha impedido que apenas haya podido jugar con su nuevo club.

Otras destacadas mudanzas de 2021 tienen como protagonista al delantero inglés Jack Grealish, el traspaso más caro del año, 117,5 millones de euros (132 millones de dólares), montante que desembolsó el Manchester City al Aston Villa.

Además de Grealish, otros sonados traspasos han sido el regreso del delantero francés Antoine Griezmann al Atlético de Madrid, tras dos temporadas en el F.C. Barcelona; la vuelta de Romelu Lukaku al Chelsea, después de su etapa en el Inter de Milán; la salida del Milán del portero italiano Gianluigi Donnaruma al PSG; la llegada del delantero inglés Jadon Sancho al Manchester United o del defensa austriaco David Alaba al Real Madrid.

Un año marcado por las mudanzas de Messi y CR7, cambios que han variado, y mucho, el panorama futbolístico.