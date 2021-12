Licey mueve fichas

HECTOR J. CRUZ

Fue el 11 de noviembre cuando los Tigres del Licey removieron la mata y sorprendieron al mundo del béisbol dominicano. Suspendieron a su gerente general Carlos José Lugo y a su manager Tony Díaz, colocando en esos puestos a Audo Vicente y José Offerman, respectivamente

A ese instante, los felinos tenían marca de 4-8 para pobre promedio de .333 en ganados y perdidos. Hasta anoche, bajo la combinación de Audo y Offerman el club tenia record de 12-8, para porcentaje de .600..

Ahora, están llevando al terreno de juego a gente importante con experiencia de liga mayor. Recientemente ingresó el short stop Sergio Alcántara, quien tuvo un buen paseo este año en las mayores con Chicago Cubs. Pero en los últimos días han sumado a los jardineros Nomar Mazara, Delino Deshields Jr., y por ahí viene el estelar Ramón Laureano.

Mazara tenía 6 años que no actuaba en Lidom desde sus días de novato. En liga mayor jugó en 2016 y se ha mantenido actuando con tres equipos, primero con Texas, White Sox y Detroit, que lo dejó libre. Este año agotó 165 turnos, promedio de .212 con 3 jonrones, 19 remolcadas y bajo OBP de .276.. En sus tres primeros años con Texas pegó 20 jonrones en cada uno de ellos, y en 2017 remolcó 101 vueltas.

Su porvenir fue proyectado como brillante, pero se ha ido apagando los últimos años. Tiene solo 26 años de edad y todavía tiene algún espacio para regresa r. Actualmente es agente libre, aunque dice que ya tiene equipo para el 2022.

Deshields es un jardinero pequeño, hijo del infielder de su mismo nombre, que está en MLB por 5 años jugando para Texas, Cleveland y Cincinnati. En 2021 jugó para Cincinnati , pero solo 25 juegos, promedio de .255..Cubre mucho terreno es veloz y puede ayudar de muchas formas.

Laureano viene de una campaña accidentada con Oakland, su equipo de los últimos 4 años. El 8 de agosto pasado MLB lo declaró culpable de consumir un esteroide llamado Nandrolona y fue suspendido 80 juegos. El declaró que no tiene idea de cómo llegó a su cuerpo pues siempre ha sido un tipo serio y bien enfocado. Es un jardinero central Premium, y en su ofensiva de este año bateó .246, 14 jonrones, 39 empujadas. Tiene trabajo en Oakland, aunque va al arbitraje.,

Licey luce mejorado, y si clasifica podría echar buena pelea.

CALIENTES: Dos chismes inundaron las redes y medios en los dos últimos días..Primero, una denuncia anónima contra el Licey , en la cual supuestos ex empleados acusan a sus directivos de racismo y acoso sexual, aparte de prácticas laborales incorrectas..El tema central de esa denuncia es que los afectados no dan la cara, y eso la limita.. Ojalá alguno de ellos quiera hacerlo públicamente, y así facilitar las cosas de enfrentar esos posibles males…En otros términos, los fanáticos lanzaron piedras a las Águilas Cibaeñas al contratar a Víctor Gómez Casanova, político y comunicador, como nueva voz comercial en radio.. Gómez Casanova debutó el miércoles, y las reacciones han sido muchas. Dicen que es incorrecto porque este señor tiene pendiente una acusación de corrupción en el PEPCA.. ¿será cierto eso? ..Víctor es medio hermano del presidente de las Aguilas, Quilvio Hernández…¿En qué parará ese lío?

LOS NUMEROS: En el conteo de los votos para Cooperstown, ayer hubo nuevos aportes y los votantes subieron a 12..David Ortiz tiene ahora 7 de esos 12 votos para un 58%, y Alex Rodríguez 6 para un 50%...Apenas va el 3.1% de los votos… En definitiva, me parece que los % que aplica Salud Pública para la Lidom no incluyen los juegos de Licey y Águilas.. Si no me creen, chequeen el estadio Cibao del miércoles y se darán cuenta …En ese parque se permite el 50%....Las malas defensas y los errores en el corrido de base abundan en el presente campeonato. Es asombroso eso, tomando en cuenta la gran cantidad de jugadores con experiencia de liga mayor..¿Por qué tanta gente desenfocada?... Las Estrellas visitan al Licey esta noche en la capital, el Escogido va a Santiago, los Gigantes a La Romana…

