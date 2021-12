Hanser Alberto es un consistente bateador de .300 en Lidom

Pedro G. Briceño

Santo Domingo

Hanser Alberto ha vuelto a trazar las líneas de su gran territorio ofensivo, en una Liga de Béisbol en que la carencia de buenos bates en los torneo es cada vez más prolongada.

Para él, batear sobre la marca aristocrática es un sello que lo distingue y consagra, hecho que realiza de manera consistente.

Tanto así que amaneció ayer como un trescientista solitario en Lidom, tras el average de .318 que exhibe y figura en ruta de conquistar su segundo cetro de bateo en su historia de nueve años en la pelota dominicana.

De lograrlo, lo uniría a su campeonato de bateo alcanzado en su estreno en el béisbol organizado, la Dominican Summer League, tras promediar un robusto .358 (179-64) en el 2010 cuando contaba con apenas 17 años.

Además se llevó la diadema en el 2012 con el Hickory, Clase A de Texas tras promediar .337 (246-83), mientras que ese mismo año asistió a la Arizona Fall League y su average fue un gigante .397.

Aunque se consagra como un jugador de equipo, pero otro cetro de bateo no le caería nada mal al portafolio del francomacorisano, quien ya lo conquistó en el 2015-16 cuando promedió .364, uno de variados con status de elevado que ha conseguido en su historial en la pelota dominicana.

“Alcanzar una corona de bateo más en la Liga, sería el fruto a largas horas de trabajo, dedicación y consistencia, el enfoque está pasando factura a mi favor y solo sería mantenerme conectando mis imparables en estos encuentros que restan para poder disfrutar de este premio, señaló Alberto al Listín Diario y quien hasta ayer tenía una ventaja de 25 puntos por delante de Francisco Urbaez, antesalista del Escogido, quien promedia .293.

Esto no significa que solo me preocupe por mi desempeño individual, pero si me mantengo produciendo como lo he hecho hasta ahora, esto se repercutirá de manera favorable en el equipo’’, agregó el hasta el año pasado miembro de los Reales de Kansas.

“Siempre estoy enfocado en los lanzadores, como tiran, de que manera le lanzan a los demás muchachos, este tipo de cosas los agrego a lo que puedo realizar, tratando de ejecutar mi plan de trabajo a la perfección’’, añadió el bateador de .342 siete campañas en la pelota dominicana.

Señala que conquistar otra corona de bateo y el de disparar la mayor cantidad de imparables serian dos de los renglones, los cuales colocarían un magnífico sabor a su gran campaña ofensiva. ‘’Son logros que se quedan en la historia y cuando ya se apaguen las luces, si se alcanza la corona del torneo el disfrute es en grande, pero sino se logra, entonces habré alcanzado una brillante jornada ofensiva que las disfrutaré igual’’, agrega.

De alcanzar el cetro sería su segundo en un espacio de seis años, en un circuito con escaso personal con dos diademas en tiempos tan reducidos. Y hay que remontarse a las campañas del 2000-01 y 2001-2002 en que Bernie Castro, de las Aguilas los conquistó de manera seguida con .349 y .366 respectivamente.

En una Liga donde escasean los bateadores de .300, Alberto saca la cara y se mantiene este año de manera solitaria en ese anhelado club.

SUELTO

Ozuna ira el año completo

Asimismo, Marcell Ozuna expresó al Listín Diario que estaría enfundado el año completo con los Gigantes.

En unas escuetas expresiones, el grandesligas sostuvo que al menos ese es su interés continuar durante el resto de la jornada con el club.

En la estación pasada el jardinero vio disminuir su tiempo de juego con los Bravos de Atlanta a apenas 48 partidos, tras estar suspendido por caso de violencia familiar que4 tuvo con su esposa Génesis Guzmán.