Los Trail Blazers despiden a Neil Olshey

Agencias

La escritura había estado en la pared , pero ahora es oficial:

Los Portland Trail Blazers despidieron al gerente general Neil Olshey "debido a violaciones del Código de Conducta de Portland Trail Blazers". La organización ha ascendido a Joe Cronin a gerente general interino.

La propietaria de los Trail Blazers, Jody Allen, abrió una investigación sobre Olshey y el ambiente de trabajo que creó en la oficina principal luego de informes de intimidación, acoso y diatribas llenas de blasfemias, todo lo cual convirtió a la oficina principal de los Trail Blazers en un ambiente de trabajo tóxico. (Sin embargo, algunos en los círculos de la liga piensan que los cargos se acumularon para que Allen pudiera despedir a Olshey y no pagar el resto de su contrato, que se extendió hasta la temporada 2022-23).

El hecho de que los Trail Blazers tienen marca de 11-12 en la temporada, hizo que su entrenador los llamara dos veces por falta de esfuerzo , y los jugadores salieron a la cancha con el lenguaje corporal de un equipo derrotado también jugó un papel en este movimiento. Luego está la gran nube sobre el equipo: la última temporada baja, la superestrella Damian Lillard consideró salir de la ciudad, pero finalmente decidió no hacerlo . Sin embargo, este comienzo lento y la confusión de la oficina principal tienen a otros equipos dando vueltas como buitres, mirando a Lillard y, en menor grado, a CJ McCollum .

La temporada baja pasada, después de un sexto puesto y una salida de los playoffs en la primera ronda, Olshey despidió a Terry Stotts como entrenador , contrató a Chauncey Billups para reemplazarlo (a pesar de que eso fracasó con gran parte de la base de fanáticos) , y luego dijo el roster no fue la causa de los problemas de Portland .

Una cuarta parte de esta temporada de la NBA ha demostrado que la lista es el problema: no se ajusta al estilo defensivo agresivo y ofensivo que ha instituido Billups, particularmente en la defensa. Cuando los Trail Blazers están sanos, la cancha trasera inicial de Lillard y McCollum es de tamaño insuficiente y no demasiado largo, tenerlos presionando el balón y al grandote Jusuf Nurkic jugando alto también, en lugar de retroceder como Stotts lo hizo hacer, simplemente no encaja con el habilidades de los jugadores.

La pregunta es cuánta libertad tendrá Cronin para arreglarlo, o Portland está esperando a su próximo gerente general ( se mencionará el nombre de Danny Ainge , pero ¿es realmente la respuesta)?

Es un mar tormentoso en Portland y las cosas no parecen calmarse en el corto plazo.