Javier Báez firma con Detroit por 140 millones de dólares por los próximos 6 años

AP

DETROIT

Javier Báez se muda a Detroit.

El infielder puertorriqueño está cerca de firmar un contrato de 140 millones de dólares y seis años con los Tigres, una adquisición que permitirá a Detroit añadir a un dinámico bateador en la parte medular de su orden ofensivo.

Báez, quien cumple 29 años el miércoles, bateó para .265, con 31 jonrones y 87 carreras remolcadas en 138 partidos con los Cachorros y Mets la temporada pasada.

Al firmar con los Tigres, Báez seguramente volverá a la posición de campocorto tras terminar el año pasado en la segunda base junto a su compatriota y amigo Francisco Lindor en Nueva York.

Una persona con conocimiento directo de la negociación confirmó el martes a The Associated Press el acuerdo bajo condición de anonimato debido a que el contrato no ha sido finalizado.

Detroit procuraba un torpedero desde que terminaron la temporada pasada con foja de 77-85 y terceros en la División Central de la Liga Americana, por detrás de Cleveland y los Medias Blancas de Chicago.

Los Tigres también cristalizaron un canje con los Rojos de Cincinnati por el receptor Tucker Barnhart y desembolsaron 77 millones de dólares para fichar al zurdo venezolano Eduardo Rodríguez en la agencia libre.

El equipo se ha reforzado para complementar una joven camada que incluye al lanzador Casey Mize y al toletero Spencer Torkelson, primera selección del draft de 2020.

Báez fue tomado por los Cachorros en el noveno turno general del draft de 2011. El dos veces "All-Star" debutó en las Grandes Ligas en 2014, transformándose rápidamente en uno de los jugadores más populares de las mayores por su poder ofensivo, vistosa defensa y agresivo corrido de bases.

En su primera campaña completa en las mayores, en 2016, Báez fue pieza importante para la conquista de su primer campeonato desde 1908. Bateó para .290 con 34 jonrones y 111 impulsadas en 2018, y quedó segundo detrás de Christian Yelich (Milwaukee) en la votación al Jugador Más Valioso de la Liga Nacional.

Báez fue canjeado a Nueva York el 30 de julio en un canje en el que los Cachorros recibieron al jardinero Pete Crow-Armstrong, prospecto en las menores.

Los Piratas firman a Roberto Pérez

Un día después de cambiar a su receptor Guante de Oro, los Piratas añadieron a otro especialista defensivo al pactar por un año con el puertorriqueño Robert Pérez, quien ha ganado sus propios dos Guantes de Oro, según le informó una fuente a Jake Crouse de MLB.com

Pittburgh cambió el lunes al careta Jacob Stallings a los Marlins por un paquete de tres prospectos. Con Pérez, los Piratas obtienen una presencia veterana para manejar a su joven grupo de lanzadores.

La ofensiva ha sido un problema para el boricua, quien ha bateado por debajo de .200 en las últimas dos temporadas. Sin embargo, en el 2019 logró empalmar 24 jonrones con Cleveland, la única franquicia con la que ha visto acción en su carrera de siete años.