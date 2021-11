Djokovic y Serbia caen ante Alemania en Copa Davis

AP

Innsbruck, Austria

Novak Djokovic no pudo evitar con sus participaciones consecutivas en sencillos y dobles la derrota de Serbia ante Alemania el sábado en la fase de finales de grupo de la Copa Davis.

Después de que empatara la serie 1-1 con su victoria sobre Jan-Lennard Struff, Djokovic, el número uno del mundo, hizo pareja inmediatamente con Nikola Cacic en dobles.

Sin embargo, la dupla alemana de Tim Puetz y Kevin Krawietz mostró más temple y ganó en reñida contienda 7-6, 3-6, 7-6 el partido decisivo para alzarse con la victoria por 2-1.

“Fue una gran actuación derrotar al equipo que tiene al jugador número uno del mundo”, dijo el capitán del conjunto alemán, Michael Kohlmann.

“Antes del empate, creíamos que teníamos una buena oportunidad. En verdad lo creíamos y resultó”.

Serbia todavía puede avanzar a los cuartos de final, que incluirá a dos segundos lugares y los seis ganadores de cada grupo.

in embargo, Alemania puede asegurar su lugar como ganador del Grupo F si derrota a Austria, a la que Serbia ya le ganó.

Tras jugar sin público en Innsbruck debido a las restricciones que las autoridades austriacas impusieron por el coronavirus, Alemania se puso en ventaja 1-0 con el triunfo de Dominik Koepfer por 7-6, 6-4 sobre Filip Krajinovic.

En su 50mo Partido en Copa Davis, Djokovic venció a Struff 6-2, 6-4. Tras un breve Descanso, Djokovic jugó el Partido de dobles que duró más de dos horas.

“Tendremos que esperar para mañana y ver (si avanzamos)”, dijo el capitán de Serbia, Viktor Troicki.

ITALIA-COLOMBIA

Italia se convirtió en el primer equipo que asegura su lugar entre los ocho finalistas después de que derrotara a Colombia 2-0 en el Grupo E, en el que también está Estados Unidos.

Lorenzo Sonego se impuso a Nicolás Mejía 6-7, 6-4, 6-2, y Jannik Sinner a Daniel Elahi Gaán 7-5, 6-0, en Turín.

RUSIA-ECUADOR

Rusia derrotó a Ecuador en finales de Copa Davis el sábado, dando lugar a un enfrentamiento con España para decidir cuál avanzará a cuartos de final como ganador del grupo.

Daniil Medvedev venció a Emilio Gómez 6-0, 6-2 y le dio a Rusia una ventaja insuperable de 2-0.

“Quise que fuera limpio del primer al último punto del match y me siento feliz de aportar el punto al equipo”, dijo el campeón del US Open.

Su compañero Andrey Rublev venció con mayor dificultad que lo previsto a Roberto Quiroz 6-3, 4-6, 6-1.

El partido de dobles se jugaba más tarde.

Rusia y el campeón defensor España tienen un punto en el Grupo A, que se juega en Madrid. Jugarán en la capital española el domingo.

GRAN BRETAÑA-FRANCIA

Gran Bretaña venció a Francia, y Kazajistán derrotó a Suecia en finales de la Copa Davis el sábado.

Gran Bretaña ganó los dos partidos sencillos y se impuso 2-1. Daniel Evans venció a Adrian Mannarino 7-5, 6-4, en tanto Cameron Norrie se impuso Arthur Rinderknech 6-2, 7-6.

Norrie se sobrepuso a una docena de ases de Rinderknech después de quebrarle el saque dos veces. Evans quebró tres veces el saque de Mannarino.

“Siempre es bueno liquidar el grupo en los sencillos y no llegar nervioso a dobles”, dijo Evans. “Nunca quiero llegar 1-1. Yo quiero el 2-0”.

Rinderknech en equipo con Nicolas Mahut se impusieron en dobles, venciendo a Joe Salisbury y Neal Skupski 6-1, 6-4.

Gran Bretaña y Francia tienen un punto en el Grupo C. Gran Bretaña enfrenta el domingo a República Checa, que perdió con Francia, con la posibilidad de concretar su pase a cuartos de final.

KAZAJISTÁN-SUECIA

Suecia estaba a un triunfo de distancia de ganar el Grupo B después que Elias Ymer con nueve ases derrotó al kazajo Mikhail Kukushkin 6-3, 7-6 en el primer sencillo en Madrid.

Pero su hermano Mikael Ymer cayó ante Alexander Bublik 3-6, 6-4, 6-0 y Kazajistán se impuso en dobles. Andrey Golubev y Aleksandr Nedovyesov vencieron a Andre Goransson y Robert Lindstedt 6-3, 6-3.

Kazajistán puede llegar a cuartos de final si derrota a Canadá, que perdió con Suecia.

AUSTRALIA-HUNGRÍA

Australia evitó la eliminación al superar una desventaja inicial y vencer a Hungría 2-1 en Turín.

El húngaro Zsombor Piros venció a John Millman 4-6, 6-4, 6-3, pero Alex de Minaur igualó al vencer a Marton Fucsovics 7-5, 2-6, 7-6 en un partido de tres horas.

La pareja australiana de Alex Bolt y John Peers venció a Piros y Fabian Marozsan 6-3, 6-7, 6-3.

Australia, 28 veces campeón de la copa, tiene un punto en dos partidos en el Grupo D. Croacia, que tiene un punto, enfrentará a Hungría, que no ha ganado.

La competencia de 18 equipos no se jugó el año pasado debido a la pandemia. Los partidos en Innsbruck se juegan sin público. El aforo es de 60% en Turín y 75% en Madrid.

Todas las series en cancha dura y bajo techo son a ganar dos partidos e incluyen dos juegos en sencillos y uno en dobles. Los ganadores de los seis grupos más los dos equipos en segundo lugar con mejor marca con base en los sets y games ganados avanzarán a los cuartos de final.

Las semifinales y la final se jugarán en Madrid.