Ozuna decide con vuelacercas la victoria de los Gigantes sobre Aguilas

SANTIAGO

Marcell Ozuna disparó cuadrangular con uno a bordo en la décima entrada y los Gigantes del Cibao se impusieron 5-3 a las Águilas Cibaeñas, en partido del campeonato de béisbol otoño invernal 2021-2022.

Hanser Alberto abrió el episodio con sencillo contra el relevista Neftalí Feliz, preparando el escenario para el dramático estacazo de Ozuna.

Las Águilas desperdiciaron una gran oportunidad de ganar en la novena entrada, cuando con el juego 3-3 y las bases llenas con un out no pudieron anotar. En esa situación, el cerrador de los Gigantes Anthony Carter ponchó a Zoilo Almonte y dominó con rodado a Orlando Calixte.

Con el resultado las Águilas dejaron su promedio en 500 con marca de 12-12, mientras los Gigantes se pusieron con 14-10, empatando en primer lugar con las Estrellas Orientales.

El triunfo fue para Carter (1-1), cargando con la derrota Féliz (0-1) y el salvamento para Jim Fuller, su primero.

Los visitantes no se hicieron esperar y se fueron delante con una vuelta en la primera entrada, cuando combinaron tres imparables consecutivos salidos de los bates de Hanser Alberto, Juan Francisco y Marcell Ozuna contra el abridor aguilucho Yunesky Maya.

Sumaron otra en el cuarto por cuadrangular por el prado izquierdo de Diego Goris, para poner la pizarra 2-0.

Los locales descontaron con una raya en el quinto con transferencias Danny Santana y Yairo Muñoz, Francisco Peña movió a tercera a Santana con elevado al bosque derecho y anotó con toque de sacrificio de Ramón Torres en jugada de cuña no suicida.

Los Gigantes anotaron la tercera en el octavo con sencillos corridos José Sirí y Hanser Alberto, rodado el campocorto los avanzó a tercera y segunda, Marcell Ozuna fue transferido intencionalmente para llenar las bases, y bateando Richard Ureña el árbitro Bryan Moneró decretó un “balk” que envió al plato y provocó la expulsión del partido del manager Félix Fermín.

Los amarillos abrieron con Maya, quien laboró durante 5.0 entradas, enfrentó 21 bateadores, aceptó 6 hits, 2 carreras, una base y abanicó a 3 rivales. “El Guerrero” ha trabajado por lo menos cinco capítulos en sus seis aperturas del campeonato.

Fue relevado por Luis Felipe Castillo (6), Julián Fernández (7), Wandy Peralta (8), Yoan López (9) y Neftalí Feliz (10).

Por los francomacorisanos comenzó Logan Ondrusek quien trabajó 4.1 de episodios, enfrentó 17 bateadores, permitió dos hits, una carrera, dos bases por bolas y tres ponches.

Luego desfilaron por el montículo Reymin Guduán (5), Huáscar Brazobán (6), Juan Minaya (8), Jhon Romero (8), Anthony Carter (9) y Jim Fuller en el décimo.

Los bates aguiluchos fueron liderados por Juan Lagares con dos sencillos, Melky Cabrera, Zoilo Almonte, Orlando Calixte y Luis Valenzuela, uno por terreno de nadie.