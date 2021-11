Gloria y sueños

Fausto Jiménez

Santo Domingo, RD

“Soñar no cuesta…”, irónica frase que busca lapidar toda aspiración de un individuo hacia lo más alto, y no podría ser más mentirosa cuando los resultados de tantísimos soñadores indican que con tesón todo se hace realidad.

Sólo pregúntenle a peloteros como Robinson Canó, David Ortiz, Moisés Alou, ejemplos vivos de que más allá de las dificultades del día a día, el deseo de superación termina por imponerse.

Pero también lo acaba de vivir la bisoña autora especializada en fotografías, Sofía Torres Prida, quien jamás imaginó que sus sueños de conocer el fondo o enormes peripecias de los peloteros dominicanos, se cumplirían tal cual guion de un best seller, en una recopilación especialmente fotográfica.

Torres Prida irónicamente vivía enamorada de una pasión que resonaba en cada dominicano, el béisbol, pero cuyos sentidos le carcomían el cerebro por saber cómo transita cada pelotero una vida pedregosa en busca de sus sueños.

“Este trabajo me hizo descubrir la enorme dedicación que tienen (los peloteros) para llegar a cumplir sus sueños”, afirmó Torres Prida, resaltando que ahí estriba “el gran orgullo que siento de cada uno, a pesar que no conocía mucho (nada) del béisbol”. La incipiente autora presentó su libro “Sueños y Gloria: los Titanes del Béisbol en la República Dominicana”, que recoge los sentimientos más sublimes de estos atletas en busca de llegar a las Ligas Mayores, y todo so pena a la tenacidad, trabajo duro y convicción de arribar al objetivo.

“A veces decaía ante las enormes dificultades de conseguir a cada protagonista de esta historia, viajar… ¡hice como 100 mil fotos!”, además de cada relato, pero volvía a levantarme”, asegurando que “estos han sido cuatro años (tiempo de la obra) muy especiales en mi vida”.

Torres Prida agradeció especialmente a Sociedad Industrial Dominicana, en la persona de su presidente, José Miguel Bonetti, por el apoyo en su periplo literario.

En la actividad, también tomaron la palabra Canó, Ortiz y Alou, quienes dejaron saber que el esfuerzo puesto por la autora en sus relatos, enlaza con los ingentes esfuerzos que cada uno tuvo que realizar para conseguir la grandeza en el deporte.

Mientras, Bonetti (también presidente de Leones del Escogido) destacó el gran rol “silente” que jugó Alou como enlace entre la autora y los entrevistados (decenas), para una publicación que “desnuda” los sacrificios que hace un pelotero para “llegar”. “Todo se puede lograr con esfuerzo y sacrificios”, acotó Bonetti en sus palabras introductorias de la presentación.

Ortiz puntualizó en la gran tenacidad mostrada por Torres Prida en sus afanes de un contenido literario único: “Nos sentimos plenamente complacidos con ver que una persona tan joven consiga este tipo de éxitos, porque creyó (dedicación plena) en sus sueños”.

Otras grandes figuras del béisbol presentes fueron Edwin Encarnación, George Bell, Winston Llenas, Junior Noboa (comisionado Béisbol) y Stanley Javier,

El acto también tuvo la presencia del presidente de la liga de Béisbol, Vitelio Mejía; Erik Almonte, presidente de la Federación de Peloteros y Manny Acta, coach de los Marineros de Seattle; además, figuras de la sociedad, como el pre-candidato presidencial del PLD, Francisco Domínguez Brito y Milton Ray Guevara, presidente del Tribunal Constitucional.

SEPA MÁS

Personalidades

Otras grandes figuras del béisbol presentes fueron Edwin Encarnación, George Bell, Winston Llenas, Junior Noboa y Stanley Javier, Tmbién el presidente de la liga de Béisbol, Vitelio Mejía; Erik Almonte, presidente de la Federación de Peloteros y Manny Acta, coach de Seattle; el pre-candidato presidencial del PLD, Francisco Domínguez Brito y Milton Ray Guevara, titular del Tribunal Constitucional.