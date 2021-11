Muy triste

Héctor J. Cruz

Había llegado a un acuerdo amistoso con Julio Lugo de que participara en el programa La Hora del Deporte (CDN Deportes) cada dos domingos durante dos horas. Lo invité porque siempre él había sido un interesado por exponer sus ideas, de participar en la dinámica de seguimiento al béisbol dominicano y de grandes ligas.

Aceptó la invitación gustoso, sin ningún interés económico, y me preguntaba el tiempo de anticipación que debía estar en el canal. Así lo hizo en apenas dos domingos que tuvo de participación, el día 7 y antes de ayer, día 14.

Al final del programa de este domingo, Julio se quedó conmigo para compartir algunos temas personales. Uno, relacionado con una publicación que implicaba su nombre, y otro con su deseo de reintegrarse en algún rol en la pelota, en Lidom y en MLB, o en uno de los dos escenarios. Compartimos algunas ideas y se fue muy satisfecho.

De sólida contextura física, era aficionado al gimnasio. Luego de su retiro, tras doce años en las mayores, nunca se alejó del ejercicio físico, pese a ser padre de 4 hijos y una familia de deportistas. Estaba preparando a su hijo, del mismo nombre, para el béisbol profesional.

Hoy, martes 16, había fiesta en casa. Julio cumpliría 46 años y me lo dijo el domingo. El festejo iba y estaba muy satisfecho de su vida. Pero en la mañana del lunes, una vez culminada la faena de ejercicios, subió a su apartamento (el gym está en el mismo edificio ), se sintió mal, hubo náuseas, vómitos y todo se desplomó en un instante. Un infarto masivo. Lo llevaron al Centro Médico Real de la Rómulo, pero nada se podía hacer.

Se va una vida en plenitud de juventud y de salud, dejando la tristeza en esposa, madre, 4 hijos, hermanos. ¿Por qué? ¿Es tan frágil la existencia?

SU CARRERA: Julio fue parte de los Leones del Escogido campeones 2012-13, bajo la dirección de Audo Vicente. Jugó 5 años para las Estrellas, 3 para los Leones.

En Grandes Ligas jugó 12 años, 4 con Houston, 4 con Tampa y 3 con Boston y fue parte de los campeones mundiales de 2007. Su promedio fue de .269, 198 robos y 80 jonrones. Fue un short stop fajador y en su retiro estaba dedicado al negocio inmobiliario.

MEJOR MANAGER: Esta noche serán informados los ganadores del premio Manager del Año temporada 2021 en MLB. En la Americana los candidatos son Kevin Cash, de Tampa, Dusty Baker, de Houston y Scott Servais, de Seattle. Cash ganó 100 juegos y la División Este con nómina bajita y creo que será un ganador fácil. En la Nacional sucede lo mismo: deberá ganar Gabe Kapler, de los Gigantes, que obtuvo 107 victorias, el mejor récord de las mayores.

LOS NOVATOS. Jonathan India, segunda base de Cincinnati, y Randy Arozarena, jardinero de Tampa, se quedaron con los premios de las ligas Nacional y Americana. Parecen elecciones justas en ambos casos. El cubano recibió 22 votos de primer lugar, Luis García y Wander Franco 2 cada uno y otro cubano, Adolis García, 3 votos. ¿Cuál fue el último dominicano en ganar un premio de novato del año? El lanzador Neftalí Feliz en 2010 con Texas, tuvo 40 salvados y efectividad de 2.73.

NUEVO EMPLEO: Desde ayer, Luis Rojas es coach de tercera base de los Yanquis de Nueva York. El hijo de Felipe se muda de estadio, en la misma ciudad, y asume esas funciones luego de 16 años en la organización de los Mets. En sus dos años como manager de los Mets tuvo marca de 103-119 en 222 juegos. Con los Yanquis deberá ganar un buen dinero, digamos un poco menos de medio millón (dato especulativo), pero le pagarán bien por su expediente de dos años de manager. Allí, además, estará en el escenario principal del béisbol, el Yankee Stadium, a la vista de todos. Más adelante volverá a ser capataz, en un futuro no lejano, creo yo.

DE LIDOM: Esta noche sigue la acción en la pelota dominicana. Rodney Linares, manager del Escogido, se reintegra luego de un par de semanas enfrentando el Covid 19, pero ya está bien. Felipe Rojas, hermano de Luis, dirigió 8 partidos y tuvo 4-4. Audo Vicente, gerente del Licey, me comentó ayer que José Offerman es el manager definitivo y que Tony Díaz no regresará con el club. Una persona ligada a Díaz me comentó que el hombre está incómodo con la directiva azul pues el trato no ha sido bueno “y ni siquiera se han interesado por su salud”. Águilas y Licey en la capital esta noche, a casa llenas (70 % por el Covid.?)