Día Nacional Del Deporte nos encuentra sin transformaciones reales

Radhamés Espinal

En el Día Nacional Del Deporte es propicia la ocasión para hacer nueva vez un llamado a todo el movimiento deportivo del país y a la clase política, de que es momento de concertación en el deporte, de un cambio estructural en todo el aparato deportivo del país. Esto viene motivado por la falta de apoyo a nuestros clubes, ligas, que es donde verdaderamente podemos hablar de iniciación deportiva, por carecer de una política definida que contribuya a fortalecer el deporte escolar, universitario y de inclusión, acompañando todo esto por el deterioro que exhiben nuestras instalaciones deportivas.

A menudo nos confunden con el éxito alcanzado en unos juegos por los atletas de alto rendimiento, éxito que disfrutamos todos como dominicanos, nos enorgullecen, y que interesante sería que fruto de una planificación real se invierta de forma integral en todos estos atletas, ya que solo unos pocos son los beneficiados. Lo que no compartimos es la tradición de que la dirigencia deportiva y las autoridades de deportes nos sigan vendiendo que el desarrollo del deporte en nuestro país esté supeditado al medallero de unos juegos, nada más absurdo, ya que esto solo representa en el buen sentido de la palabra, una pata de la mesa.

El deporte y la actividad física van mucho más allá de unos juegos, como eje transversal a los sectores más sensibles de la sociedad hay que darle la importancia que amerita, es una herramienta que contribuye al desarrollo social y económico de los pueblos, pero la falta de visión del liderazgo político y de parte importante del movimiento deportivo nacional, han hecho imposible que tengamos un sistema deportivo inclusivo y participativo.

El deporte no puede seguir manejándose domésticamente, donde impere la visión del ministro de turno, al cual muchas veces un cuatrienio no le es suficiente para implementar su plan de trabajo, claro, si lo tuviese. En nuestro país hay que crear las condiciones para comenzar a discutir el Pacto Nacional Por El Deporte, el movimiento deportivo nacional está llamado a diseñar una estrategia para esos fines. No se ha sabido aprovechar la constitucionalización del deporte en el (2010) para actuar en consecuencia, mucho menos aprovechar la Ley (1-12), de Estrategia Nacional De Desarrollo, que nos orienta a la planificación en del deporte

Es momento de que entre todos construyamos un nuevo modelo donde impere la planificación, eso dará como resultado mayores aportes al sector, nos hará más creíbles, pero sobre todo, contribuirá al repunte de la actividad deportiva en nuestro país.