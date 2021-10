Kevin Durant, multado con $25,000 dólares

ESPN

Ohm Youngmisuk

El alero de los Brooklyn Nets, Kevin Durant, fue multado con 25,000 dólares por la NBA por "lanzar con fuerza el balón a las gradas de los espectadores" durante el tercer cuarto de la victoria de los Nets del viernes sobre los Indiana Pacers.

Después de que el juego se detuvo con una falta mientras Durant conducía, disparó la pelota de baloncesto a las gradas con 4:40 restantes en el tercer cuarto. El jefe de equipo, Sean Wright, le dijo a un periodista después del partido que, en tiempo real, el árbitro que hizo la llamada no creía que el balón entrara a las gradas con fuerza. Pero Wright admitió que después de ver la repetición del video después del juego, Durant debería haber sido expulsado del juego.

Durant dijo que estaba tratando de golpear el tablero y ni siquiera debería haberlo hecho.

"No lo sé, hombre, pensé que estaba en el gimnasio solo y en un juego de recolección, no en un juego de la NBA", dijo Durant sobre su error. "Y no puedo hacer eso. Podría haberle costado el partido a mi equipo, pero no volverá a suceder, eso espero".

"No sabía que podría ser expulsado por eso", agregó Durant. "Me alegro de haber permanecido en el juego. Estoy seguro de que vendrá una multa considerable, pero no me importa dar".