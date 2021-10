Albert Pujols podría ser un manager

Alex Rodríguez

Santo Domingo, RD

Albert Pujols entiende que no puede quedarse con to­da la experiencia y la sabi­duría que ha acumulado durante más de 20 años de carrera en el béisbol de las Grandes Ligas.

Y por eso no descarta ser manager en el futuro.

“Si la oportunidad es perfecta y se ofrece, qui­zás podría ser. No me pue­do guardar la experiencia acumulada y la sabiduría que he adquirido del jue­go. Hay que traspasarlas a los jóvenes”, dijo Pujols durante la presentación organizada por los Leones del Escogido con los cua­les se prepara para partici­par en el torneo de béisbol otoño-invernal.

Pujols estuvo acom­pañado por José Gómez, gerente general del Es­cogido, Eduardo Najri, vi­cepresidente de los Leones y Junior Noboa, comisiona­do de béisbol dominicano, y quien le cedió su retirado número 5 para que pueda lucirlo en la espalda de su uniforme.

No define futuro

“Jugar en la República Do­minicana no va a definir mi futuro. Cuando llegue la hora no voy a pasar ver­güenza. A veces la mente está al cien por ciento y el cuerpo dice otra cosa”, ex­presó el tres veces Juga­dor Más Valioso de la Liga Nacional y dos veces cam­peón de la Serie Mundial con los Cardenales de San Luis.

No pidió cambio

Aclaró que nunca pidió ser cambiado por los Gigantes del Cibao –que lo traspasa­ron al Escogido a cambio del jardinero Melky Mesa y el lanzador Edward Pa­redes- y que será como un sueño realizado poder ju­gar al béisbol en el esta­dio que lo vi ayudar a sus padres como vendedor de sandwiches.

“Ojalá pueda servir de motivación para que otros dominicanos de Grandes Ligas puedan jugar en la Li­ga Invernal. Quizá si lo hu­biera hecho hace 20 años –fue el primer electo en el primer sorteo celebrado en 2002- no lo hubiese apre­ciado tanto como ahora”, añadió.

Antes del encuentro con la prensa, Pujols estuvo realizando algunas prác­ticas de bateo y compar­tiendo con sus nuevos compañeros. No dejó de agradecer a Dios y expre­sar su felicidad y satisfac­ción de poder finalmente ver acción en un terreno de pelota en el país.

“Vamos a definir el plan de juego, todavía no sé cuántos partidos voy a ju­gar. Lo único que deseo es estar en la alineación, don­de me necesiten y hacer lo mejor que pueda para ayu­dar a los Leones a obte­ner victorias”, dijo uno de tres dominicanos con más 3 mil hits en las Ligas Ma­yores.

Se declaró listo física­mente para jugar, pero que hay reglas que seguir para que pueda ser elegible para estar en acción.

La Liga Dominicana esta­blece una nómina semanal para cada equipo del cual se extrae el roster diario.

SEPA MÁS

Posible debut

Pujols podría ser incluido en el roster de la próxima semana y hacer su debut en el estadio Cibao de Santiago de los Caballeros frente a las Águilas Cibaeñas.

Promesa cumplida

“Es una promesa que estamos cumpliendo a la fanaticada, pero esto no quiere decir que me estoy retirando. Estoy muy contento por la oportunidad y agradezco al gerente general y a toda la directiva de los Leones del Escogido”, añadió.

Bendición familiar

Había hablado con su esposa y su familia de su deseo de jugar en el país desde los meses de enero y febrero.