"El equipo es capaz de reaccionar", asegura Koeman

AFP

Barcelona, España

El técnico del Barcelona, Ronald Koeman, aseguró este martes que su equipo "es capaz de reaccionar" el miércoles contra el Rayo Vallecano en LaLiga, tras su derrota el domingo en el clásico contra el Real Madrid 2-1.

"Siempre hay necesidad de ganar el partido siendo el Barcelona, y más todavía después de un partido perdido", admitió Koeman en la rueda de prensa previa al encuentro.

"Sabemos que tenemos que hacerlo, tenemos que jugar bien, crear oportunidades y ser eficaces, pero creo que el equipo es capaz de reaccionar bien" tras la derrota del domingo, afirmó el técnico azulgrana.

"Estamos mejorando cosas y no hay que fijarse en un resultado. Entiendo que es decepcionante perder con el Madrid, pero hay suficientes cosas para estar contentos con el camino en que estamos", añadió Koeman, cuyo equipo es noveno a seis puntos del líder, la Real Sociedad.

La derrota contra el Real Madrid llevó a algunos aficionados a abroncar al técnico y golpear su coche a su salida del Camp Nou el domingo.

"Para mí es un problema social más que si son culés..., son gente que tiene problemas de educación, no saben lo que son las normas y los valores", afirmó Koeman, que confesó no haber pasado miedo.

"El ambiente en el campo, hasta con 0-2 en contra fue todo lo contrario y no hay que fijarse mucho en estas personas", insistió Koeman, recordando que es algo que también ha ocurrido en otras ocasiones a jugadores.

"No hay que darle más atención porque es un problema social que hay en todo el mundo", aseguró.

Pendiente de Ansu Fati

El técnico holandés rechazó que esto haya podido llevarle a pensar en dejarlo.

"Quiero disfrutar y estar donde creo que debo estar. Yo quiero disfrutar. Sin son ocho años, si es un año, si son tres meses", aseguró, admitiendo que siempre depende de los resultados.

De cara al Rayo, Koeman admitió que no sabe si podrá contar con Ansu Fati, que acabó el clásico con molestias.

"Tuvo unas molestias que no tienen que ver con su anterior lesión. Todavía es duda, lo hemos puesto en la liga y mañana por la mañana decidimos si puede viajar con nosotros", precisó Koeman, que también fue preguntado por la renovación de Ousmane Dembélé, que finaliza contrato en 2022.

"Lo más importante es que queremos que se quede con nosotros porque es un jugador importante con diferentes cualidades arriba", afirmó el técnico.

"Nuestro objetivo es renovar el contrato, otra cosa es si no quiere renovar, entonces tendremos que hablar como club cuál es la mejor manera de afrontar esto", aseguró.

"Todavía no hemos hablado si no renueva cuál sería nuestra estrategia en este caso", añadió, tras ser preguntado si el club podría plantearse medidas como dejarlo en la grada si no renueva.

Dembélé, llegado al Barcelona en 2017 y que finaliza contrato en junio de 2022, sigue recuperándose de la desinserción del tendón del bíceps femoral de la pierna derecha que sufrió durante la pasada Eurocopa y por la que tuvo que pasar por el quirófano.

El extremo francés no ha sido incluido en la lista para enfrentarse al Rayo Vallecano, al igual que el joven Pedro González 'Pedri' que se repone de unas molestias musculares.

"No ponemos fecha de vuelta ni a Pedri, ni a (Ronald) Araújo porque siempre hay cosas que puede ser algo más de tiempo", afirmó.