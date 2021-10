Dominicano Oliver Mármol será manager de Cardenales

Zachary Silver

MLB.com

El presidente del departamento de operaciones de béisbol de los Cardenales, John Mozeliak, aseguró que iba a encontrar rápido un manager para el club. Con mucho talento entre los coaches de la organización, dijo explícitamente que había candidatos internos asumir el cargo y traer una nueva Serie Mundial a San Luis.

Eso aparentemente se convirtió en realidad. Se espera que el actual coach de banca del equipo grande, el dominicano Óliver “Oli” Mármol, sea nombrado este lunes como 51er manager en la historia de los Cardenales, le confirmó una fuente a Jon Paul Morosi de MLB.com. La contratación fue reportada primero por Ken Rosenthal de MLB Network y Katie Woo para The Athletic.

Mármol, de apenas 35 años, sería el dirigente más joven en las Mayores.

El club no ha confirmado la noticia, pero se anunció una conferencia de prensa el lunes a las 11 a.m. ET. El ex dirigente Mike Shildt fue dejado libre el 14 de octubre debido a “diferencias filosóficas” entre él y la directiva.

Mármol será el cuarto dirigente latino al frente de un equipo de Grandes Ligas en el 2022, junto al puertorriqueño Charlie Montoyo (Azulejos), Dave Martínez (Nacionales) y el puertorriqueño Alex Cora (Medias Rojas).

Al nombrar a Mármol, el equipo está poniendo toda su confianza en una persona a la que han venido preparando por años dentro de la misma organización. Mármol fue tomado por San Luis en la sexta ronda del draft del 2007, antes de cambiar al poco tiempo sus días de jugador por un rol de coach. Fue discípulo indirecto de Tony La Russa, aprendiendo del legendario manager durante el Spring Training.

Mármol fue descubierto por Shildt cuando éste último era un joven scout para la organización. Los dos siempre mantuvieron una relación cercana y Mármol fue el coach de la banca de Shildt durante las últimas tres temporadas. Mármol, como Shildt, no tiene experiencia ni como jugador ni como dirigente en las Grandes Ligas antes de asumir su primer gran trabajo al frente de un clubhouse. Ha dirigido al equipo Clase A Baja de los Cardenales, los Cardenales de Palm Beach, y a los Cardenales de Johnson City, que fue equipo de categoría Novatos de la franquicia hasta el 2021.

Mármol, que habla español como idioma nativo y será el primer dirigente de una minoría en dirigir a los Cardenales a tiempo completo, heredará ahora el clubhouse de Shildt, bajo cuyo mando al club fue a la postemporada los tres últimos años. Tendrá a su disposición un roster de estrellas jóvenes, perennes candidatos al JMV y astutos veteranos, incluyendo a Adam Wainwright y el puertorriqueño Yadier Molina, ambos mayores que su nuevo manager.

Y más importante que todo, Mármol tomará a un club que tendrá como objetivo coronarse en el 2022.