Ortega, debutante en MLB, se integra a Tigres del Licey

Santo Domingo

Oliver Ortega fue uno de los siete integrantes de la franquicia de los Tigres del Licey que hicieron su debut durante la temporada de este año en el béisbol de las Grandes Ligas.

Y es una de las más recientes incorporaciones a los entrenamientos del glorioso equipo azul que se prepara para su participación en el próximo torneo de béisbol otoño-invernal a partir del día 27.

"El coach de pitcheo me llevó hasta la oficina del manager y allí me dieron la noticia. Hasta lloré, luego los compañeros me hicieron una gran bulla. A la primera que llamé fue a mi madre, quien también lloró de la emoción", recuerda el lanzador derecho nativo de Nagua.

Ortega es considerado el prospecto número 14 de la organización de los Angelinos de Los Angeles. En ocho partidos en las Ligas Mayores tuvo marca de 1-0 con porcentaje de carreras limpias de 4.82. En 9.1 innings, permitió 12 hits, 5 vueltas limpias con 2 bases por bolas y 4 ponchados.

Otros lanzadores que también se han incorporado a las prácticas del combinado son Adonis Medina, Dauris Valdez y Gabriel Arias junto al inicialista Carlos Franco y el receptor y antesalista Roldani Baldwin.

Los Tigres iniciarán la temporada como dueños de casa ante los Leones del Escogido en el partido programado para el día inaugural a partir de las 7:15 de la noche en el estadio Quisqueya Juan Marichal.