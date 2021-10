Los Yanquis renuevan contrato de Aaron Boone por tres años

Los Yanquis de Nueva York anunciaron este martes que renovaron el contrato de su manager, Aaron Boone, por tres años, con una opción de extender el acuerdo hasta 2025.

Así lo anunció la franquicia a través de la red social Twitter, aunque el periodista estadounidense Jack Curry reportó la extensión del contrato del capataz neoyorquino.

“Boone firmará un contrato de 3 años con un año de opción para regresar como manager de los Yanquis, según una persona que ha sido informada sobre el tema”, escribió Curry, que trabaja para la cadena YES (Yankee Entertainment and Sports Network), en Twitter.

Los “Bombarderos del Bronx” vienen de una campaña de resultados mixtos, en la que pudieron clasificarse a la postemporada como segundo comodín de la Liga Americana, pero perdiendo en la ronda inicial con su acérrimo rival, los Medias Rojas de Boston.

Boone tiene un récord de 328 victorias y 218 en su carrera como entrenador y ha llevado a los Yanquis a los playoffs de Grandes Ligas todas las temporadas que tiene frente al equipo.

The New York Yankees announced today that they have re-signed Manager Aaron Boone to a three-year contract through the 2024 season with a club option for 2025. pic.twitter.com/L7PeyXC9QC