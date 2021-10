Torneo BM Cargo: ¡Sensacional!

FÉLIX OLIVO

Santo Domingo, RD

Hola Fiebruses. La gran noticia de la semana fue la celebración de la oc­tava edición del Torneo BM Cargo. Considera­do por los golfistas como un evento sin preceden­tes, esta edición regresó al ruedo de eventos de golf por todo lo alto, en un fin de semana para el recuer­do que incluyó diversión, golf, bailes, fiestas, gran ambiente, y por supues­to, nuevos ganadores del evento que cada año tra­za pautas en lo que a or­ganización y montaje se refiere. El torneo se jugó en formato Shamble con el 80% del hándicap, en el Punta Espada Golf Course en Cap Cana.

Juan Carlos Pichardo y Edgar Alma impusie­ron su calidad en la pri­mera ronda colocando un 65 gross en la cima del ta­blero, para ser lo campeo­nes absolutos. La pareja se ha convertido en una au­téntica máquina de triun­fos, marcando scores gross que los han llevado a triun­far en más de un evento en los últimos meses. De su la­do, Ruddy Daly y Alejandro Balbuena (62) resultaron ganadores del mejor neto overall. Ambas parejas se ganan un viaje a Carolina del Norte con todos los gas­tos pagos (vuelo, hotel, ca­rro rentado y tres rondas de golf).

Ramsés Atallah, presi­dente de la empresa, pue­de sentirse totalmente satisfecho de lo que logra­ron con la puesta en esce­na de uno de los torneos más emblemáticos realiza­dos en el país, el cual ade­más fue benéfico, logrando una recaudación record de RD$2,010,498, destinados a la Fundación JOMPEA­ME, la cual realiza un fan­tástico trabajo por los más necesitados.

Si lugar a dudas el even­to llenó todas las expecta­tivas y se convirtió en algo memorable para patrocina­dores, jugadores, invitados y para el equipazo que tra­bajó durante meses para po­ner a punto un torneo lleno de música, pues la participa­ción de Alex Bueno, Ilegales, Wilfrido Vargas y Fernan­dito Villalona, pone a cual­quiera a pensar que, más que un evento de golf, está­bamos en un gran festival musical. Felicidades a todos los involucrados, y agradez­co la oportunidad que me da la marca de contribuir con mi trabajo al éxito del mis­mo. Para ver los ganadores, entren a www.fiebredegolf.com ¡Nos vemos en 2022!

SEPA MÁS

Up and Down

* Acción local del fin­de. 4ta/ Parada Tour Canita, Romana Coun­try Club. * Acción pro­fesional. The CJ Cup @ Summit (PGA Tour), SAS Champions­hip (PGA Tour Cham­pions), y Andalucía Masters (Tour Euro­peo). * Redes. @fie­bredegolf en IG, Fa­cebook y Twitter, y en YouTube, canal Fiebre de Golf. TV: Fiebre de Golf TV por CDN De­portes, Domingo, 8PM + varias repeticiones en la semana. Web: www.fiebredegolf.com. Correo: golfypunto@gmail.com