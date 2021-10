Najri saldrá primero en la segunda carrera del campeonato

Santo Domingo

Regresando por todo lo alto, el piloto Alfredo Najri y su equipo Delta Motorsports fueron los más rápidos en la máxima categoría DTS y saldrá primero en las acciones del Gran Premio Motored la segunda carrera del Campeonato Nacional de Automovilismo, organizado por el Club Dominicano de Corredores de Circuito CDCC en el Autodromo Las Americas.

Najri, tres veces campeón de la categoría DTS detuvo su Lexus IS no. 63 con tiempo de 1.18.773, seguido de Jose Ricardo Leroux LRT, en su Honda No. 12 con 1.19.165, Jose Tonino Aybar CARLAB MotorSports en el BMW no. 5 y campeón vigente clasificó tercero con 1.20.057 mientras Faustino Perozo llegó cuarto con 1.24.838.

Rivas repite pole en RS

La más reñida de las clasificaciones se escenificó en la categoría Racing Sedan con Giusseppe Rivas y Harold Robles otra vez teniendo una cacería vuelta a vuelta hasta que el piloto del Honda S2000 y campeón vigente de la categoría repitió la pole para su segunda del año dejando a robles en la segunda posición .

Rivas hizo tiempo de 1.24.846, por su lado Robles consiguió 1.24.872, Jonathan Basden quedó tercero con 1.25.988. Los dos punteros están en la lucha de lleno por el título que hasta el momento solo los separa un punto de diferencia en la RS.

Tomasellos Mejora en ST

El piloto venezolano Mimo Tomasellos del team La Peluquería mejoró su registro anterior y logró llevarse la posición de privilegio en la categoría Street Touring ST con 1.27.922, a su lado saldrá Yorky Mateo con 1.28.606, en segunda fila se fija el lider del campeonato Jose Liz jr. 1.28.625 junto a Jose Medina 1.29.235 cuarto.

Torres regresa en forma en TN

Emmanuel Torres ex campeón de la categoría TN clasificó delante con tiempo de 1.29.650, segundo se asienta Angel Acosta con 1.30.365, Alain Giraldi con 1.30.668, cuarto Francisco Pelaez 1.31.307 y su hermano Francisco 1.31.370 quinto

Categorías Index y SDS muy reñidas en el campeonato

La categoría Stock Dominican Series fue dominada por el Huracan Cristhian Bonnet quien impuso su calidad al volante al detener el crono en 1.29.161, el segundo puesto recayó nuevamente en Yorkis Mateo mejorando su giro anterior a 1.29.528, Leo Guzmán tercero con 1.30.307 y Carlos Medina 1.30.314 en cuarto

Las puertas del autódromo estarán abiertas desde las 10 de la mañana, el Gran Premio Motored tendrá una dedicación especial a la lucha por el cáncer de mama al ser octubre el mes donde se conmemora esta campaña en todo el mundo, habrá actividades en donde la mujer será la gran protagonista.

Las boletas estarán a la venta en la puerta con precios de RD$3,000.00 el Special Guest, RD$1,500.00 VIP, RD$800. 00 Paddoks, RD$400.00 Gradas.