Los favoritos de Pedro Martínez para ganar el MVP

Javier Flores

Santo Domingo, RD

A pesar de una actividad en que se enfocaba destacar la construcción del complejo educativo y deportivo en Manoguayabo como producto de un acuerdo entre la fundación que lleva su nombre y el Gobierno Dominicano, no hablar sobre Grandes Ligas con el miembro del Salón de la Fama, Pedro Martínez, resultó una oferta irresistible para los miembros de la prensa.

Los reporteros se acercaron al inmortal de Cooperstown, que también se desempeña como analista para MLB Network, para preguntarle acerca de cuáles son sus favoritos para llevarse el trofeo de “Jugador Más Valioso” o MVP, por sus siglas en ingles, tanto en la Liga Americana como en la Liga Nacional.

“En la Liga Nacional yo creo que entre Fernando Tatis Jr, Bryce Harper y Juan Soto están en la pelea, el mío hasta ahora mismo sigue siendo o Tatis o Juan Soto, sabemos que Harper ha hecho un gran esfuerzo para llegar al MVP también pero a mí me gustaría que fuera uno de los míos, que fuera un Fernando Tatis o un Juan Soto que se lo traiga”, expresó Pedro.

Tatis Jr tiene línea ofensiva de .283 de promedio de bateo, 42 cuadrangulares, 97 carreras impulsadas, 99 anotadas, 25 bases robadas y .981 de OPS para unas 6.6 de victorias sobre el nivel reemplazo (o WAR, por sus siglas en inglés) según Baseball Reference; Harper, batea para .308 con 35 batazos de vuelta completa, 84 impulsadas, 100 anotadas, y un OPS de 1.043 para un WAR de 5.8; de su lado Juan Soto, tiene .317 de average, 29 jonrones, 94 remolcadas, 110 anotadas, con 144 base por bolas recibidas con solo 88 ponches para un OPS de 1.011 y un WAR de 7.2.

“En la Liga Americana me gusta Vladdy, Salvador Pérez y Ohtani, Ohtani ha hecho algo que nadie en esta vida o por lo menos en mi carrera había podido presencial y hay que darle crédito por eso pero yo también entiendo que el valor que han tenido Vladimir Guerrero Jr y Salvador Pérez, a pesar de estar en un equipo que no ha llegado también es importantísimo pero me gustaría que se lo traiga Vladdy, mi ahijado”, exclamó el exligamayorista que ingresó al Salón de la Fama en el 2015.

Shohei Ohtani tiene línea ofensiva de .258 de promedio, 45 cuadrangulares, 99 carreras remolcadas, 101 anotadas, 26 bases robadas, ocho triples para un OPS de .960, mientras que como lanzador culminó con marca de nueve victorias y solo dos derrotas en 23 salidas como pitcher abridor con 156 ponches en 130 entradas y dos tercios y una efectividad de 3.18, el cálculo de Baseball Reference le otorga un WAR de 8.9.

Guerrero Jr batea para .310, 46 cuadrangulares, 107 remolcadas, 120 anotadas, 185 hits para un OPS de .992 y un WAR de 6.5; mientras que Pérez tiene línea de .275 de average, 48 cuadrangulares, los cuales lo colocan como líder en ambas ligas y como una marca para un receptor en la historia de Grandes Ligas; 121 remolcadas y 87 anotadas para un OPS de .865 y un WAR de 5.4.