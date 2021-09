Messi ganará en París 110 millones si cumple los 3 años de contrato

EFE

París, Francia

El argentino Lionel Messi se embolsará 110 millones de euros netos de salario si cumple los tres años de contrato, el último de ellos opcional, que firmó con el París Saint-Germain el mes pasado, según desvela este sábado el diario "L'Équipe".



El rotativo afirma que el exjugador del Barcelona, que puede debutar en el Parque de los Príncipes mañana, domingo, en partido liguero contra el Lyon, ganará 30 millones por cada una de las tres temporadas.



Se trata de un salario similar al que había acordado con el Barcelona y al que cobra en el PSG el brasileño Neymar, hasta ahora el jugador mejor pagado del club francés.



Pero a esa retribución, neta, Messi suma una prima de fidelidad de 10 millones de euros por cada una de las dos últimas temporadas, en caso de cumplirlas, por lo que las temporadas 2022/2023 y 2023/2024 ganaría 40 millones.



A su salario el argentino de Rosario puede añadir las primas colectivas que sean atribuido a la plantilla en caso de levantar trofeos.



Con esa retribución, Messi se sitúa como el jugador mejor pagado del club, algo por encima de Neymar, mientras que la otra estrella del equipo, el francés Kylian Mbappé, gana unos 12 millones.



El atacante galo, cuyo contrato finaliza al final de la presente temporada, no ha querido renovar por el momento, pese a que el PSG le ha ofrecido un salario similar al de Neymar, según la prensa.



El Real Madrid hizo el mes pasado una oferta para hacerse con sus servicios valorada en 160 millones de euros, que fue rechazada por los propietarios cataríes del club, que no descartan convencerle de que siga en París.



"L'Équipe" revela también que una pequeña parte del salario de Messi, 1 millón de los 30, se paga en criptomoneda, dentro de un contrato de patrocinio que el club ha firmado con una empresa dedicada a ese tipo de monedas.



Con esta fórmula, que se aplica por vez primera con un jugador del renombre de Messi, el PSG ha conseguido revalorizar su contrato de patrocinio con esa empresa, lo que sumado a la explosión de venta de camisetas desde su fichaje, contribuyen a financiar el fichaje del seis veces ganador del Balón de Oro.



El director deportivo del PSG, Leonardo, desmintió esas informaciones y criticó que sean publicadas justo la víspera del debut de Messi ante su público.



"No nos ha gustado y está muy lejos de la realidad, tanto en la duración como en las cifras", dijo Leonardo antes de al conferencia de prensa del entrenador, Mauricio Pochettino, previa al duelo liguero de mañana contra el Lyon, en el que puede debutar Messi en el Parque de los Príncipes.



El responsable deportivo del PSG indicó que las cláusulas de confidencialidad le impiden dar detalles sobre el contrato, pero precisó que lo publicado por "L'Équipe" "no es la verdad" y agregó que el argentino firmó dos temporadas y no tres con el PSG.



Consideró "una falta de respeto" que se publiquen esas informaciones justo antes del posible debut del jugador ante su afición.