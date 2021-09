Cortitos del golf nacional e internacional

Félix Olivo

Hola Fiebruses. Aquí las principales noticias del golf criollo e internacional en los cortitos desde los fairways.

Up and Down Ampliado: * Viene el POP Big Scramble. Regresa el esperado torneo en el Playa Dorada Golf Course, así que vayan preparando sus equipos, porque este año promete muchas emocione$$$$. * Zalatoris es el Novato del Año del PGA Tour. Se veían venir, no solo porque el flaco dejó su impronta en el Masters pasado en el que quedó segundo, sino por sus buenas actuaciones en la temporada que incluyen 8 Top 10 y 21 cortes en 25 torneos jugados. * De su lado, Patrick Cantlay es el Jugador del Año del PGA Tour. Cantlay lideró el Tour con cuatro victorias y fue dominante en los playoffs, con triunfos en el BMW Championship y The Tour Championship, para asegurar la FedEx Cup. Muy fuerte. * Debió ganar Jon Rahm? En los corrillos “traseros” del periodismo del PGA Tour se dice que el español debió haber sido seleccionado. Rahm ganó el Jugador del Año del PGA of America (que tiene una forma diferente de hacer su selección). Aunque solo tuvo un triunfo en la temporada 2020-21 (US Open), Jon hizo Top 10 en todos los majors. Y usted, ¿que piensa? * Vistas Golf and CC. Poco a poco el campo va “cogiendo la forma”, y estoy seguro que con el tiempo se convertirá en uno de los mejores del país. Solo le falta agotar la curva lógica de madurez por la que pasan TODOS los campos. * Activa la temporada de torneos. Muchos eventos en los próximos meses, y tendremos unos fines de semanas bien, pero bien ocupados. * Torneo BM Cargo. “El Torneo” regresa por todo lo alto esta vez en Punta Espada, con una agenda cargada de actividades que hará que los participantes tengan de nuevo una gran experiencia. * Juveniles a todo dar. Me gusta mucho lo que veo con el Tour Juvenil de FEDOGOLF y el US Open Kids que maneja mi amigo Eric Lillibridge, ambos súper activos con los muchachos. Ahí está el futuro del golf, y pido a las empresas que traten de disponer mas recursos de patrocinio para seguir organizando estos eventos, que elevan la calidad de nuestro golf, construyen los ídolos del futuro, y mantienen a la juventud alejada de vicios y todo lo malo que rodea a los jóvenes de hoy. Por cierto, el Comité del Tour Juvenil de FEDOGOLF rindió homenaje a Rafael Villalona y a Rosa Nidia Vicente de Villalona por sus grandes aportes al golf juvenil. Merecidísimo reconocimiento que enaltece al comité. * Hiram Silfa: ¡Crack! Aguantó “como un hombrecito” el embate de la competencia y se alzó con la tercera parada del Tour Canita de Golf que se jugó en Punta Blanca. * Acción local del finde. XIII Torneo invitacional Punta Blanca Golf Club (sábado y domingo). El domingo (y va hasta el miércoles), se inaugura el DR Golf Travel Exchange en el Secrets Hotel. * Acción profesional. Fortinet Championship (PGA Tour), Cambia Portland Classic (LPGA Tour), Sandford International (PGA Tour Champions), y Dutch Open (Tour Europeo). * Redes. @fiebredegolf en IG, Facebook y Twitter, y en YouTube, canal Fiebre de Golf. TV: Fiebre de Golf TV por CDN Deportes, Domingo, 8PM + varias repeticiones en la semana. Web: www.fiebredegolf.com. Correo: golfypunto@gmail.com