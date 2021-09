Cruz tendrá su prueba ante venezolano Prada

Santo Domingo

El prospecto dominicano Ángel Cruz, invicto en 4-0, tendrá su más complicado combate cuando choque con el experimentado rival venezolano Jean Carlos –El Cacique- Prada en el pleito estelar que tendrá como escenario el Coliseo Carlos –Teo- Cruz el próximo 23 del corriente, en esta ciudad.

Cruz ha sintonizado con los fans capitaleños desde su debut explosivo, pero fue su último triunfo fulminante ante el veterano Julio “La Gallinita” de Jesús el pasado 21 de julio que dejó de pie a cientos de fanáticos aplaudiendo y vociferándoles elogios mientras su rival dormía un profuso sueño.

“Va a pasar lo mismo el 23 de este mes, que nadie se llame a engaño de que Prada con su gran récord me ganará… en el ring no hablan los números sino la hombría, muchos campeones del mundo no tienen ese récord, pero por qué él no ganó un cetro.

“Aquí hay un muchachito, el Mini-Pacman, que tiene 4 peleas y ya fue campeón del mundo y va otra vez a buscar otra corona… Por qué Prada con casi 40 triunfos no ha peleado una faja del mundo, porque le falta algo, no tiene corazón y lo voy a demostrar”, dijo Cruz, quien es la nueva figura joven en las 147 y 154 libras, estelar del show boxístico de la empresa Shuan Boxing.

El venezolano Prada, quien ha subido al ring de paga en 49 ocasiones, compila 37 victorias, 26 por la vía del sueño, un empate y 11 derrotas.

La presidenta de Shuan, Bélgica Peña, afirmó que está arriesgando al prospecto Cruz porque no encuentra rivales de su nivel en el país y porque está segura que ganará su combate ante Prada.