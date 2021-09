Djokovic, a 1 triunfo de completar Grand Slam en 2021

AP

NUEVA YORK

Novak Djokovic está a una victoria de completar el Grand Slam en un mismo año, una proeza que nadie ha alcanzado desde 1969 en la rama masculina. Si lo consigue, él y todos los demás recordarán un game épico y clave, disputado el viernes.

Llegó en la conclusión del tercer set de lo que fue eventualmente un triunfo del serbio por 4-6, 6-2, 6-4, 4-6, 6-2 sobre el flamante campeón olímpico Alexander Zverev en las semifinales.

El triunfo colocó a Djokovic en una foja de 27-0 en torneos majors durante esta temporada.

El game incluyó un prolongado peloteo tras otro. Hubo un punto que requirió de 53 disparos y más de un minuto, para quedar como el más largo del torneo. En realidad, ese punto fue favorable a Zverev, quien resolvió con un tiro de derecha.

Agotado, el alemán se agachó, mientras buena parte de los 21.139 espectadores en el Estadio Arthur Ashe lo aclamaban de pie.

Pero ese punto no importó después. Así suele pasar con Djokovic, especialmente en los maratones de cinco sets dentro de las grandes citas.

Como es habitual, el astro balcánico recurrió a su soberbia devolución y a su defensa incansable para desgastar a Zverev.

Sí, Djokovic perdió ese punto, antecedido por otros que requirieron de 13, 19, 22 y 31 disparos —luego vino uno de 16. Pero ganó el game y el set.

Su rival será Daniil Medvedev, quien en dos ocasiones estuvo a un punto de ser alcanzado por Felix Auger-Aliassime, a un set por bando, en la otra semifinal.

En caso de ganar, Djokovic añadirá el cetro del US Open a los que obtuvo en Australia en febrero, Francia en junio y Wimbledon en julio. El último tenista en lograr esos campeonatos en el mismo año fue Rod Laver en 1969 dentro de la rama de hombres.

Pero además, Djokovic conquistaría su 21er título de Gran Slam en general, quebrando el récord que comparte actualmente con Roger Federer y Rafael Nadal.

“Sólo queda un partido... Hay que darlo todo, hay que hacerlo”, dijo Djokovic, mientras extendía los brazos, durante la entrevista sobre la pista. “Voy a poner el corazón, el alma, el cuerpo y la cabeza en esto. Voy a tratar el siguiente partido como si fuera el último de mi carrera”.

Djokovic, quien ha pasado más semanas en el puesto de honor del escalafón de la ATP que nadie más, sabe lo que se requiere para ganar y suele hacerlo. En cada uno de sus últimos cuatro partidos y en 10 dentro de los majors este año ha estado abajo por un set y ha terminado llevándose el triunfo.

El ruso Medvedev, segundo preclasificado, no permitió que Auger Aliassime lo alcanzara. Venció 6-4, 7-5, 6-2 al canadiense, demasiado propenso a los errores y ahora se encamina a su tercera final de un torneo del Grand Slam.

“Fue un partido un poco extraño en el segundo set, cuando creo que todos pensaron que esto se iba a empatar, y uno nunca sabe cómo quedará el encuentro si eso pasa”, dijo Medvedev, quien perdía por 5-2 en el segundo parcial. “Logré salvarme de los set points. Él falló una volea. Yo hice un buen punto y el partido cambió por completo”.

En todo sentido, esta semifinal fue un duelo preliminar antes del más atractivo de la jornada. Djokovic, número uno del mundo, ante Zverev, el cuarto.

“Será un gran partido”, reconoció el propio Medvedev en sus declaraciones al público. “Les recomiendo a todos que lo vean”.

El propio ruso preveía estar atento al encuentro, luego de cenar.

Laver estaba sentado en el palco presidencial del Estadio Arthur Ashe para los partidos del viernes.

Medvedev, de 25 años, perdió una final en el Melbourne Park, ante Djokovic en febrero, y otra en Flushing Meadows frente a Nadal en 2019.

El ruso disputó las semifinales del US Open por tercera vez en su carrera.

“No creo que haya jugado mi mejor tenis hoy”, comentó Medvedev, quien ha perdido sólo un set en seis encuentros durante las últimas dos semanas. “Pero estoy realmente contento por estar en la final”.

Auger-Aliassime, 12mo preclasificado, tiene 21 años y es dirigido por el tío de Nadal, Toni. Apareció en una semifinal de un major por primera ocasión.