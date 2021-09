Favoritas europeas no fallan y se acercan a Catar-2022

AFP

París, Francia

Las potencias del fútbol europeo que jugaron este miércoles partidos de clasificación mundialista no fallaron y se acercan a Catar-2022, mientras que España vuelve a depender de sí misma.

La Roja logró un sufrido triunfo por 2-0 en Kosovo, con tantos de Pablo Fornals (31) y Ferran Torres (90) y se vio favorecida además por la derrota de Suecia en Grecia (2-1).

España lidera el grupo B con 13 puntos, por los 9 de Suecia y los 6 de Grecia, estos dos equipos con dos partidos menos que La Roja.

En el grupo C, Italia goleó 5-0 a Lituania y suma 14 puntos, por los 8 de Suiza, que no pasó del empate a cero en su visita a Irlanda del Norte. La Nati tiene, no obstante, dos partidos menos.

Alemania también goleó, 4-0 en su visita a Islandia y completó una semana perfecta en el debut de Hansi Flick como seleccionador alemán, con tres triunfos en otros tantos partidos que coloca a la Mannschaft con 15 puntos como líder del grupo J, seguida por Armenia con 11 después de que el equipo entrenado por el español Joaquín Caparrós tropezase en casa con la modesta Liechtenstein (1-1).

Sin sus principales estrellas, Bélgica se impuso por 1-0 en Bielorrusia, con gol anotado en la primera parte por Dennis Praet (33), y comanda el grupo E con 16 puntos, seguido por República Checa y Gales, ambos con 7, después de que Gareth Bale y sus compañeros no pudiesen pasar del empate sin goles ante Estonia en Cardiff.

Otra de las grandes potencias que parece cerca de la cita mundialista es Inglaterra, pese a dejarse escapar dos puntos en el descuento en su visita a Polonia (1-1).

Harry Kane (72) adelantó a los ingleses y empató Damian Szymanski (90+2), asistido por Robert Lewandowski.

Inglaterra suma 16 puntos en el grupo I y está cerca de ganar el grupo, única manera de lograr el billete directo para Catar.

Polonia (con 11 puntos) ni siquiera tiene asegurado acabar segundo, lo que le daría opción a jugar una doble eliminatoria de repechaje, un puesto que tendrá que jugarse con Albania (2º con 12), que goleó 5-0 a San Marino, y Hungría (4ª con 10), que se impuso por 2-1 a Andorra.