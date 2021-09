Mbappé es baja de la selección de Francia por problemas musculares

EFE

París, Francia

Kylian Mbappé, con molestias en los aductores, ha tenido que abandonar este jueves la concentración de la selección de Francia y será baja para los partidos de clasificación al mundial de 2022 ante Ucrania (4 de septiembre) y Finlandia (7), adelantó L'Equipe.

No se conoce el alcance exacto de la lesión. Según el diario, las pruebas no revelaron nada en concreto, pero el staff médico prefirió no arriesgar.

Mbappé, de 22 años, terminó en el empate de anoche ante Bosnia (1-1) con algunas molestias. El jugador del PSG jugó prácticamente todo el partido y fue reemplazado en el 90 por Moussa Diaby.

El número 10 de Francia no marcó anoche, aunque se mostró empeño y compromiso.