Djokovic inicia con triunfo, pero pierde un set

AP

Nueva York

Novak Djokovic no permitió que nadie se enterara si le molestó el coro dedicado por los aficionados a su rival en la primera ronda del Abierto de Estados Unidos.

“¡Ruuune!”, exclamó el público para alentar a un adolescente prácticamente desconocido que le ganó un set al astro serbio.

Djokovic tampoco pareció preocupado por los tramos en que su tenis decayó. Después de todo, comenzó su intento por hacer historia en el Abierto de Estados Unidos venciendo el martes en cuatro sets al danés Holger Vitus Nodskov Rune.

El serbio, máximo preclasificado del certamen, busca completar el Grand Slam en un mismo año. Intenta también quebrar el récord, con lo que sería su 21er título de individuales en un major.

Su comienzo distó de ser perfecto, pero tampoco tenía que serlo. Djokovic se impuso por 6-1, 6-7 (5), 6-2, 6-1 y avanzó a la segunda ronda.

“No fue la mejor de mis actuaciones”, reconoció.

Rune es un joven de 18 años que se ubica en el sitio 145 del escalafón y que debió ganarse su clasificación a Flushing Meadows.

Comenzó a acusar problemas con los calambres en el tercer set, tras el susto que le dio a Djokovic en el segundo.

“Evidentemente yo deseo que el público me apoye, pero eso no siempre es posible. Es todo lo que puedo decir. Me he concentrado en mí mismo y en lo que necesito hacer”, comentó el mejor tenista del orbe, quien en la siguiente ronda se medirá al holandés Tallon Griekspoor, de 25 años y ubicado en el peldaño 121 del ranking.

Griekspoor ingresó en el certamen tras el retiro de Roger Federer.

El flamante campeón olímpico Alexander Zverev amplió su racha invicta a 12 partidos luego de despachar 6-4, 7-5, 6-2 a Sam Querrey en otro duelo de la primera ronda.

El alemán, y 4to preclasificado del torneo, puso fin a la búsqueda de Djokovic por el Slam Dorado en Tokio y se encuentra entre los tenistas con más posibilidades de evitar que el serbio complete el Grand Slam en Nueva York.

Zverev, el subcampeón del año pasado, amplió su buena racha después de los Juegos Olímpicos, que incluyó la conquista del título en el Masters de Cincinnati.

“El último año ha sido muy, muy bueno para mí. Tuve mucho éxito en la cancha”, comentó Zverev. “También disfruté de la vida fuera de ella así que espero que siga de esa forma”.

Djokovic, número uno del mundo, trata de convertirse en el primer hombre desde Rod Laver en 1969 que conquista los cuatro torneos de Grand Slam en el mismo año.

Djokovic también rompería el empate con Roger Federer y Rafael Nadal por la mayor cantidad de títulos en la rama masculina si gana el torneo. Los tres cuentan con 20 títulos.

En su primer US Open en dos años, la australiana Ash Barty dio cuenta 6-1, 7-6 (7) de la rusa Vera Zvonareva. La número uno del mundo y reinante campeona de Wimbledon se saltó la edición del año pasado por la pandemia.

La checa Karolina Pliskova (4ta cabeza de serie), quien perdió ante Barty en la final de Wimbledon en julio, superó a la adolescente estadounidense Caty McNally por 6-3, 6-4.

Por su parte, la suiza Belinda Bencic — quien conquistó el oro de sencillos femeninos — se estrenó con una victoria 6-4, 6-4 sobre la holandesa Arantxa Rus.

En otros resultados de la rama masculina, el uruguayo Pablo Cuevas sucumbió 6-1, 6-3, 6-1 ante el estadounidense Ernesto Escobedo. El ruso Karen Khachanov, quien perdió ante Zverev en la final olímpica, se despidió al caer 6-4, 1-6, 4-6, 6-3, 6-2 ante el sudafricano Lloyd Harris.

También avanzaron el polaco Hubert Hurkacz (10mo cabeza de serie) y estadounidense Reilly Opelka (22).

En la sorpresa de la jornada, Pablo Carreño Busta quedó fuera en la primera ronda. Maxime Cressy, estadounidense nacido en París y ubicado en el puesto 151, doblegó al español por 5-7, 4-6, 6-1, 6-4, 7-6 (7).