La pareja boricua: Lindor y Báez

Héctor J. Cruz

Francisco Lindor llegó a los Mets de Nueva York el 7 de enero procedente de los Indios de Cleveland. Fue un 4 por 1, entre ellos el infielder dominicano Amed Rosario. Los Mets asumieron el contrato de este año, US$22 millones.

Durante los entrenamientos, Lindor puso una especie de presión pública pidiendo firma a largo plazo. Eso se haría antes del final de los entrenamientos, y el nuevo dueño lo complació firmándolo por 10 años y US$341 millones el 1ro. de abril.

Su compatriota Javier Báez ha sido una estrella para los Cachorros de Chicago, hasta que fue cambiado a los Mets el 30 de julio, último día de cambios en MLB para este año. Lindor está jugando en contrato de 1 año por US$11 millones, y puede ser agente libre este invierno.

Lindor, además, ha sido afectado por lesiones, y sus números de este año son pobres: en 93 juegos batea para .224, 11 jonrones, 38 remolcadas . En su carrera de 7 años, Lindor había sido un tipo de batearpara .280, casi 30 jonrones y 80 empujadas.

Báez, que siempre ha sido un terror con el bate, ha participado solo en 17 juegos, promedio de .210, 4 jonrones, 7 empujadas,en 62 turnos.

Ambos “ayudan” a la baja ofensiva de los Mets, los fanáticos los abuchean, y ellos han respondido bajando el dedo pulgar de su mano derecha. Mal momento para todos, pero aún con el dedo hacia abajo no debieron haberlo hecho pues no son muchachos, no llegaron ahora al negocio de las grandes ligas.

EL PRESIDENTE: Vitelio Mejía, presidente de Lidom, fue nombrado nuevamente para un tercer período. El empezó en 2017 , y ha tomado su rol con mucha entrega, enfrentando líos y problemas de toda índole. Lo ha hecho con gran entereza y dando la cara, con la mayor transparencia posible. Ahora tiene muchos retos por delante, y yo menciono dos: 1) dotar a la Lidom de una página web que tenga el contenido adecuado, el que necesita el público, y no lo que hay ahora. 2) Limpiar todo el entorno del Quisqueya, porque eso sigue dando pena.

VACACIONES: Esta columna estará ausente par de semanas desde hoy. Desde que llegó la pandemia no ha habido descanso (hace 2 años de la última vez), pero un respiro no cae mal. Nos volvemos a ver pronto.

EL ESTADIO: Abundando sobre el tema del estadio Quisqueya Juan Marichal, cuando digo “limpiar” me refiero a que deben arrasar con varios renglones que circundan allí. Está el parqueo del coliseo de boxeo Carlos –Teo-Cruz, que es usado por elementos extraños al beisbol y que se ha convertido en tremendo tollo. Está el tema de la Liga Mercedes, que debería ser mudada a otro lugar, sea dentro de la ciudad o cerca, sin que se le perjudique… Y está el Intrant, que también debe ser movido de alli… Todo eso permitiría un nuevo diseño del entorno, y aumentar la capacidad del parqueo en forma significativa.. ¿Lo hará Vitelio, con la fuerza de Licey y Escogido?

MOVIMIENTOS: El jardinero Victor Robles fue bajado a triple A por los Nacionales de Washington.. Este jugador ha sido regular los tres últimos años, pero el 2021 ha sido una pesadilla para él. Tiene promedio de .202, dos jonrones solamente y 319 empujadas, con OBP de .310..¿Qué le pasó?..Lo bueno para él es que es un tipo joven, que siga trabajando en las menores y volverá bien en 2022… Boston consiguió los servicios del jardinero Delino Deshields procedente de Cincinnati…Washington bajó al lanzador Wander Suero, y Miami subió al inicialista Lewin Díaz..Todos son dominicanos.