Los perdedores

Héctor J. Cruz

En el ambiente dominicano, no es tan fácil entender la cultura de “siempre perder” y continuar adelante. Hay casos extraordinarios en todo el mundo y en MLB también.

En el deporte profesional de Estados Unidos eso es algo frecuente, y pongo el ejemplo de los Piratas de Pittsburgh, que han sido sotaneros de su división en los tres últimos años.

La última vez que este club estuvo en playoff fue 2015, y la última vez que ganaron una serie mundial 1979, un 4-3 ante los Orioles.

Ahora, el club tiene tres años seguidos ocupando el sótano de la División Este y hacen diligencias urgentes para volver por el sendero del éxito. Están haciendo movimientos, a ver si mejoran a corto plazo.

Durante esos tres años el récord de los Piratas ha sido de un mundo bizarro. En 2019, 69-93, en 2020, 19-41 y ahora tienen 48-83, buscando 100 derrotas.

COMPAÑÍA: Pero hay otros clubes que le hacen compañía y que pierden 100 juegos a cada rato, cifra significativa para un calendario de 162.

REALES DE KANSAS CITY: Fueron campeones de la serie mundial 2015, pero desde entonces no levantan vuelo. Al año siguiente se desmembraron y tuvieron 59-103, luego 26-34 y este año 59-71.

ORIOLES DE BALTIMORE: Esta historia se repite mal cada año. En 2018 tuvieron 47-115, al año siguiente 54-108, es decir dos temporadas corridas de 100 derrotas. En el año del Covid tuvieron 25-35 y ahora 40-89 y nadie duda de que cruzarán de los 100 reveses de nuevo, por tercera vez en los últimos 4 años.

TIGRES DE DETROIT: Son perdedores año tras año. En 2018 tuvieron 64-98, luego 47-114, 23-25 y este año van por 62-70 pues han mejorado los dos últimos meses. Ellos son dirigidos por A.J. Hinch, ex de Houston.

MARLINS DE MIAMI: Agrego a este club porque desde 2018 tiene la presidencia de Derek Jeter, quien no termina de arrancar. En esa primera campaña la marca del club fue 63-98, luego 57-105, en 2020, 31-20 y se dieron un corto paseo por playoff, y ahora 55-76, mejorando un chin.

Se diría que estos equipos son subsidiados económicamente por la TV y los grandes ingresos, pero como sea los resultados negativos frecuentes dejan un sabor muy amargo. El público se ausenta de los estadios.

DE INTERÉS: El Super Sánchez estuvo de cumpleaños ayer, 44 años, lo que significa que hay mucho espacio para él, ahora como instructor. Si el atletismo dominicano tuviera un programa especial de captación de cientos de atletas, Felix y otros instructores dieran grandes frutos... Precisamente en esta edición de Listin publicamos un trabajo remembranza de sus grandes hazañas en la antigua Golden League, la predecesora de la Diamond League… Ayer nos visitó en Listin Pablo Ulloa, el nuevo Defensor del Puello.. Pablo, abogado, es un deportista nato, tiene una liga de béisbol y se mantiene cerca de la actividad deportiva…. Los Marineros de Seattle llamaron al inicialista José Marmolejos, quien estaba en Tacoma, triple A… Marmolejos había iniciado la temporada arriba con Seattle, tuvo promedio de .139, 3 jonrones y 9 empujadas en 79 turnos…En Triple A, en 253 turnos, promedio de .360 con 23 jonrones, 71 empujadas, todo un éxito… Starling Marte impresiona con los Atléticos de Oakland, batea .360 desde que llegó allí y en robo de bases tiene de 20-20 pues no le han hecho out.. En la Nacional, con los Marlins, tuvo 22 robos en 25 intentos.. Es líder de las mayores, pero no podrá serlo en ninguna de las dos ligas.. Marte, además, es el primer jugador en la historia que tiene al menos 20 robos en cada circuito…El draft de novatos de Lidom será el 8 de septiembre próximo, miércoles, a las 7 p.m. en Sambil… Ya los miembros de “Operaciones de Béisbol” de los 6 equipos están que no duermen, investigando por aquí y por allá…. Septiembre no está lejos, llegará apenas amanezca este miércoles.