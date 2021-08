Gregory Polanco es colocado en waivers por los Piratas

Jake Crouse

El Pirata con más años de antigüedad puede pasar a un nuevo equipo.

Una fuente le dijo a Mark Feinsand de MLB.com que los Piratas colocaron al jardinero Gregory Polanco en waivers absoluto luego de la derrota por 3-0 del domingo por la tarde ante los Cardinals.

Polanco, de 29 años, fue contratado como agente libre amateur en 2009 por los Piratas y ha pasado las últimas ocho temporadas en el equipo de Grandes Ligas. El jardinero ha tenido problemas para poner en marcha su ofensiva en las últimas dos temporadas, bateando .183 con 18 jonrones en 151 juegos.

Sin embargo, Polanco ha aplastado pelotas de béisbol cuando las cuadra, ya que habitualmente se encuentra cerca de la cima de las tablas de clasificación de máxima velocidad de salida. Si se acaba el tiempo de Polanco con los Piratas, otro club podría probarlo como cuarto jardinero o bateador de banco con potencial de cuadrangular.

Mientras se reorganizan, los Piratas quieren brindar oportunidades de Grandes Ligas a los jugadores más jóvenes y prospectos de futuro. Uno de esos jugadores, Anthony Alford, es elegible para salir de la lista de lesionados el lunes y requeriría un cambio en la lista si fuera activado, como dijo el gerente general Ben Cherington que esperaba que fuera el caso en su programa de radio el domingo.

Los Piratas también tienen a cuatro de sus 30 mejores prospectos obteniendo repeticiones en los jardines en Double-A Altoona o Triple-A Indianapolis: Tucupita Marcano (No. 9), Matt Fraizer (No. 23), Canaan Smith-Njigba (No. 28) y Jack Suwinski (núm. 30). Sus oportunidades llegarán tarde o temprano, posiblemente este septiembre o la próxima temporada.