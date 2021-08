¿Cuál es el plan B de los atletas dominicanos?

Gilberto Soriano R.

Lo más trascendental para un ser humano es la educación. La UNESCO define “la Educación para la salud y el bienestar”, la educación es el fundamento del desarrollo humano y constituye la verdadera riqueza de una nación.

Hago esta introducción a propósito de un artículo publicado en el periódico Marca de España, donde con mucho regocijo anunciaban que el 65% de la delegación Española que se encontraba en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 estaban cursando una carrera o son profesionales de las distintas áreas del saber. En adición a esto, en estos Juegos Olímpicos realizaron la introducción de un atleta destacando su nivel académico.

¿Qué reflexión podemos hacer con relación a la realidad Española vs la de Republica Dominicana? España tiene un modelo deportivo parecido al nuestro con clubes, asociaciones y federaciones, es por ello, lo novedoso en la conectividad entre el sistema deportivo español y la profesionalización del deporte que tiene un impacto directo en toda la estructura deportiva y le genera un abanico de oportunidades a todos los atletas.

A raíz de los Juegos Olímpicos de Barcelona de 1992, España entró en un proceso de transformación de todo el espectro deportivo. Eso conllevó a grandes cambios a la forma de cómo se manejaba el deporte con la inexistencia de carreras deportivas que llevaran a los atletas y al personal deportivo a adquirir grados académicos. Los atletas españoles en su gran mayoría han cursado carreras universitarias, incluso doctorados.

Muchos de esos atletas plantean “ Es casi un suicidio pensar vivir solo del deporte, hay que tener un plan B”. y es que la carrera deportiva de un atleta de alto rendimiento, por más larga que sea es efímera y es incierta. Por tal motivo el estado español ha tomado la conciencia y ha asumido el compromiso de priorizar la educación como fundamento del desarrollo humano, social y económico.

Evolución del Deporte en RD

Cuando uno revisa la historia del deporte dominicano con la incidencia europea y norteamericana, nos encontramos que desde el inicio de nuestra Republica ha existido una relación entre el deporte y el sistema educativo dominicano. Aunque nunca se ha asumido el deporte como ciencia, la verdad histórica es que el sistema educativo ha tenido un vínculo con el deporte.

Afirma el escritor Gonzalo Mejia en su libro “ Historia del Deporte Dominicano”, en el 1911 se formó el primer Gimnasio Escolar como una muestra de la importancia que ha tenido el deporte en el sistema educativo. Ahora bien, la Republica Dominicana inicio un proceso involutivo a partir del primer plan decenal de 1992, donde el deporte dejo de ser una actividad del primer orden en el sistema educativo. La situación llegó al punto que el testimonio de personas que participaron en el último pacto de educación afirman que en la mesa de discusión no se encontraba nadie representando al deporte.

Al igual que en España con los Juegos Olímpicos de Barcelona de 1992, en República Dominicana tuvimos el honor de ser sede de los Juegos Panamericanos Santo Domingo 2003, el evento más transcendental de toda nuestra historia. Nuestro país en el orden deportivo tuvo un antes y un después de los Juegos Panamericanos 2003, pero en el orden educativo y en la profesionalización del deporte no hemos tenido un avance significativo, ya que en la actualidad el deporte se enseña de manera empírica, y en algunos casos a nivel técnico, pero sin una institución académica que califique ese personal.

En base a esto nos cuestionamos sobre ¿cuál es el plan B de los atletas dominicanos? La realidad de Republica Dominicana es que nuestros atletas no cuentan con las garantías educativas, es decir, un estado que se avoque a generar todas las condiciones para poner al servicio de nuestros representantes deportivos todo el sistema educativo nacional.

Salvo algunas excepciones de Federaciones Deportivas que incentivan a sus atletas a estudiar y a otros que de manera particular hacen un esfuerzo para conseguir un grado académico, la mayoría de nuestros atletas por venir de estratos sociales humildes, no poseen ni títulos académicos y en muchos casos ni son bachilleres, lo cual es un retroceso.

Dos grandes desafíos

República Dominicana enfrenta dos grandes desafíos, primero que el Estado y la sociedad prioricen la educación por encima del deporte y segundo la profesionalización del deporte.

Cuando nos referimos al primer desafío de la educación de los atletas dominicanos, es que el sistema educativo nacional se ponga al servicio de nuestros atletas y que sea la base del desarrollo deportivo nacional tal como lo establece la Constitución en el Artículo 65, para que contribuya a la superación del ser humano y de esa manera garantizar su desarrollo integral, y una vez concluida su carrera deportiva pueda incorporarse al mundo laboral, que es complejo y competitivo.

Instituto Superior de Ciencia para el Deporte

Cuando nos referimos a la profesionalización del deporte, es asumir el deporte como una ciencia del desarrollo humano y que las universidades de este país puedan tener en sus respectivas ofertas académicas distintas carreras del ámbito deportivo, que no solo le brinde un abanico de oportunidades a esos atletas y entrenadores, y que todo el personal que trabaja alrededor del deporte tenga la capacitación necesaria en la metodología de enseñanza.

La Asociación Dominicana del Derecho Deportivo “ADODEP” propone la creación del Instituto Superior de Ciencia para el Deporte como un impulso para generar la transformación necesaria que requiere la profesionalización del deporte dominicano. Con esto impactar a toda la estructura deportivo nacional que trata con nuestros niños y adolescentes carentes de todos los elementos básicos de la enseñanza y generar el recurso humano capacitado para conectar con el sistema educativo nacional.

A diferencia de que muchas personas creen que la práctica del deporte es una licencia de salud, muy por el contrario, el deporte sino es aplicado con una metodología de enseñanza puede causar lesiones en el cuerpo humano que incluso pueden ser permanentes. Por tanto, es vital, que no solamente el atleta tenga acceso a la educación, sino el personal que está en el sistema deportivo nacional. Debemos crear todas las condiciones para que nuestros atletas puedan gravitar en el deporte. Todos estamos concentrados en la medalla, pero no en el fundamento que es la educación.

Me llega a la memoria las palabras del famoso bacteriólogo catalán Dr. Jaume Ferran i Clua “El medico que solo sabe de medicina, ni de medicina sabe”, no me quiero imaginar aplicar esa frase a los atletas y dirigentes dominicanos. ADODEP tiene como objetivo, y en mi caso particular como exatleta el compromiso de impulsar un nuevo modelo deportivo nacional que no solo contribuya a desarrollar atletas de alto rendimiento, sino al ser humano en todas sus manifestaciones para crear una sociedad más justa, participativa y equitativa, pero sobre todo más humana.

SEPA MAS.-

• El artículo 65 de la Constitución Dominicana establece que el sistema educativo es la base del desarrollo deportivo nacional.

• Todos estamos concentrados en la medalla, pero no en el fundamento que es la educación.