Tatis Jr. avanza en su preparación como jardinero

AJ Cassavell/MLB.com

San Diego

El dominicano Fernando Tatis Jr. dio otro paso importante el lunes en su camino hacia un regreso de la lesión en el hombro izquierdo parcialmente dislocado, en lo que tal vez haya sido su jornada más movida desde que sufrió la dolencia hace 10 días.

El campocorto de los Padres (¿lo será ahora?) hizo cerca de 50 swings en el terreno durante las prácticas de bateo el lunes, una carga de trabajo importante en su primera sesión en el campo. Tatis dio su acostumbrada cantidad de líneas fuertes y unos impresionantes jonrones, incluyendo uno que llegó al segundo piso del jardín izquierdo.

Luego, Tatis saltó a las praderas, donde recibió algunos elevados en el jardín central y eventualmente fue trasladado al derecho para una práctica individual con el coach de jardineros Wayne Kirby. Parece posible –tal vez incluso probable—que cuando regrese Tatis, lo haga en los jardines. Sin embargo, el club sigue firme en decir que no se ha tomado ninguna decisión al respecto.

Internamente, los Padres creen que esa estrategia podría preservar al dominicano para la recta final. El joven ha sufrido una serie de cuatro o cinco lesiones en el hombro en lo que va de la temporada. La última dislocación ha sido la peor y llevó a Tatis a la lista de lesionados el 31 de julio. Aunque era elegible para regresar el martes, no está listo todavía.

A lo mínimo, Tatis necesitará unos días más de rehabilitación, en los que tal vez siga trabajando en los jardines. Los resultados iniciales son positivos.

“Está viendo la bola en lo que sale del bate”, mencionó Kirby. “Sus instintos son impecables. No debe de tener ningún problema. Su velocidad compensará los ajustes”.

No lo vean como algo definitivo, señaló Kirby. Tatis ha afirmado que está abierto a la posibilidad y Kirby ha sido el responsable de instruirlo. Pero la decisión final recaerá sobre el gerente general A.J. Preller y el manager Jayce Tingler – y no será anunciado oficialmente hasta que se acerque la fecha.

“Eso le toca a A.J. y compañía”, dijo Kirby. “No recae en mí. Mi trabajo es hacer que él se sienta lo más cómodo posible allí. Si la decisión sobre moverse a los jardines llega, entonces estaremos listos”.

Los ejercicios del quisqueyano han sido exclusivamente en las praderas central y derecha. No está claro dónde jugaría exactamente Tatis en los jardines, pero parece una apuesta segura descartar el jardín izquierdo, según Kirby, quien dijo que Tatis tiene “demasiado brazo para el izquierdo”.

Claro, la prioridad es que Tatis esté en salud. Cada dislocación parcial incrementa la posibilidad de una próxima. Una cirugía estabilizaría el hombro de Tatis para prevenir futuras lesiones – pero también terminaría con su temporada.

De más está decir que los Padres preferirían evitar el quirófano, al menos hasta el receso de temporada. Incluso con tres pasantías por la lista de lesionados este año, Tatis lidera la Liga Nacional con 31 jonrones y 23 robos de base. Su línea de bateo es de .292/.373/.651. Es el favorito para el premio a Jugador Más Valioso de la Liga Nacional.

En medio de la lucha por la postemporada, los Padres necesitan a Tatis de vuelta en la alineación y creen que un cambio de posición lo ayudará a mantenerse allí.

“Es difícil decirle al muchacho que no se tire y que no está supuesto a hacerlo, porque en ese momento todo se trata de los instintos”, mencionó Kirby. “Jugando en el campo corto, en ocasiones la bola está fuera de tu alcance y la única forma de llegarle es lanzándote. En los jardines, todo depende del salto. Si das uno bueno, no hace falta lanzarse”.