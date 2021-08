Luisito Pie sale en defensa de Zacarías Bonnat ante comentarios discriminatorios

Redacción Digital

Santo Domingo, RD

El medallista olímpico dominicano Luisito Pie salió en defensa de su compatriota, y también ganador de una presea olímpica, Zacarías Bonnat, por comentarios discriminatorios que recibió tras su triunfo en Tokio.

“Unos años atrás Zacarías Bonnat me preguntó: hermano ¿cómo manejas los comentarios racistas y discriminatorios? Le respondí: al principio me afectaron mucho, pero luego entendí que el pensamiento errado de unos cuantos no me puede alejar del amor de muchos”, escribió el artista marcial en Twitter este domingo.

Asimismo, en otro mensaje Pie aseguró que Bonnat está consciente que la mayoría de los dominicanos lo admiran y que este nunca lo dudará.

“Zacarías Bonnat sabe que el pueblo dominicano lo ama, así como nunca lo he dudado y no lo dudaré, él tampoco lo duda y nunca lo dudará”, tuiteó.

El pasado 31 de julio Bonnat colocó a República Dominicana en el cuadro de medallas al conquistar medalla de plata en la categoría de los 81 kilogramos del evento de levantamiento de pesas de los Juegos Olímpicos, convirtiéndose así en el primer dominicano en estar en un pódium olímpico en esa olímpica.