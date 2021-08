Djokovic alcanza las semifinales, Bencic llega a final

AP

Tokio, Japón

Kei Nishikori se había entusiasmado con el nivel de su juego por sus buenos resultados recientes. Hasta que se encontró con Novak Djokovic.

El astro serbio no le dio la más mínima oportunidad a Nishikori al vapulear el jueves a la carta local por 6-2, 6-0 para avanzar a las semifinales del torneo de tenis de los Juegos Olímpicos.

“Defendió de manera alucinante — todo al fondo — y yo hice lo que pude para darle pelea pero no pude”, dijo Nishikori. “Yo creía que estaba jugando bien, pero hoy me falló el saque y el fue muy agresivo en todo”.

La arrasadora actuación dejó a Djokovic en las rondas por las medallas — y más importante — más cerca de completar este segmento de su intento por un ‘Slam Dorado’.

En tanto, en el torneo femenino, la suiza Belinda Bencic (12da cabeza de serie) doblegó a la kazaja Elena Rybakina por 7-6 (2), 4-6, 6-3 para alcanzar el duelo por el oro.

El rival de Djokovic en semifinales saldrá del ganador del cruce entre el alemán Alexander Zverev y el francés Jeremy Chardy.

La otra semifinal enfrentará a Karen Khachanov, quien juega bajo la bandera del Comité Olímpico Ruso (COR), frente al español Pablo Carreño Busta.

Khachanov dio cuenta del francés Ugo Humbert por 7-6 (4), 4-6, 6-3 y Carreño Busta eliminó al segundo preclasificado Daniil Medvedev, otro jugador bajo las siglas rusas, por 6-2, 7-6 (5).

Luego de sus consagraciones en el Abierto de Australia, Roland Garros y Wimbledon este año, Djokokic necesita añadir el título de los Juegos de Tokio y el trofeo del Abierto de Estados Unidos para convertirse en el primer hombre que consigue el ‘Slam Dorado’.

Steffi Graf en 1988 ha sido la única tenista en redondear el ‘Slam Dorado’, las cuatro grandes citas y el oro olímpico en un mismo año.

“Como ha jugado hoy, esta semana y los últimos meses, es algo asombroso”, dijo Nishikori.

Djokovic, quien aún no ha cedido un set en el torneo, da la impresión de ir en alza partido tras partido, sin que nadie le haga cosquillas.

“Los partidos no son más fáciles, pero mi nivel de tenis sigue creciendo y es algo que he hecho tantas veces en mi carrera”, dijo Djokovic. “Soy el tipo de jugador que a medida que avanza el torneo, mejor me siento en la pista y eso ha sido igual aquí”.

Por segundo día seguida, Djokovic tuvo dos partidos pautados. Jugaba más tarde con Nina Stojanovic contra la dupla alemana de Laura Siegemund y Kevin Krawietz en los cuartos de final de los dobles mixtos.

Bencic también disputaba otro partido.

En alianza con Viktorija Golubic, las suizas enfrentaban a las brasileñas Laura Pigossi y Luisa Stefani en las semifinales de dobles.

“Llevarme una medalla sería lo más grandioso”, dijo Bencic, quien carga la bandera del tenis ante la ausencia de Roger Federer.

Bencic podría unirse al selecto grupo de tenistas que disputaron finales individuales y de dobles en los mismos juegos — las hermanas estadounidenses Serena y Venus Williams, el británico Andy Murray y el chileno Nicolás Massú.

El partido de Bencic comenzó cuatro horas más tarde que en la víspera luego de que los organizadores atendieron por fin a los pedidos de los tenistas para evitar las horas de más calor del día. Al inicio, los termómetros marcaban 31 grados centígrados (88 F), con una humedad que elevaba la sensación térmica a 37 C (99 F), pero la sombra pronto cubrió la cancha y una brisa constante hizo más llevadero el calor.