¡Se reactiva el golf nacional!

Félix Olivo

Hola Fiebruses. Poco a poco el golf se va reactivando hacia la segunda parte del año, y la semana pasada hubo varios eventos en escena, más el anuncio oficial de un gran torneo que va en agosto. Veamos:

Las 3 Caídas Challenge 2021: Un evento organizado por un servidor y su equipo que será celebrado el 21 de agosto en Metro Country Club. Con un cupo máximo de 96 jugadores, en el torneo se competirá en parejas en tres categorías (A, B y C), y el formato de juego será en tres modalidades: 6 hoyos Scramble, 6 hoyos Best Ball, y 6 hoyos en Golpes Alternados (Modificado). Se jugará cada formato de tres en tres hoyos, con retos en el campo como hoyos que pueden ser alcanzados con el drive de salida (que tendrán una recompensa para el team que lo logre), premio de drive mas largo, acercamiento a bandera, DJ y varias carpas de alimentos y bebidas en el campo. El almuerzo de premiación será en la casa de club de Metro, con la participación de una banda en vivo y un gran ambiente de tragos y puros gracias a nuestros patrocinadores. Como saben, Metro tiene una nueva flotilla de carros Yamaha y además el campo está en las mejores condiciones de los últimos años, así que anímense a participar en este gran evento, que sé vamos a gozar de inicio a fin. El torneo contará con el patrocinio de importantes empresas nacionales. Para inscripciones, enviar un mail a golfypunto@gmail.com o a mi celular.

Torneo De La Salle: El torneo lo originó un grupo de la promoción 1967 del colegio, pero ya se han ido adhiriendo graduados de otros años y algunos invitados especiales (entre los que me cuento, gracias a la invitación de Luis Dájer y Santiago Stefan). Buen torneo celebrado en el Santo Domingo Country Club con la participación de 44 jugadores. Para detalles de los ganadores, vayan a nuestra web.

Father’s Day Pool Vistas GCC: Es el primer evento que se celebra en el recién abierto Vistas Golf and Country Club. El pool congregó a 84 jugadores, algunos jugando con amigos miembros del club y otros con sus hijos. El motivo fue celebrar el Dia del Padre y congregar a jugadores que no se conocen y que tuvieron la oportunidad valiosa de verse las caras en el club por primera vez. Los resultados están en www.fiebredegolf.com. PD: Al momento de hacer este material no había llegado la data del Torneo Acoprovi)

* Colombia por la Pista. Nos vamos del 25 al 30 de agosto a disfrutar de cinco días inolvidables en Bogotá. Info? 809-284-6523. * Acción local del finde. El Guille Open (Guavaberry), Clásico de Golf ASOGLAR (The Links), y 33rd. Caribbean Amateur Junior Golf Championship (Punta Blanca)