Bernardo Pie buscará mejorar cosas, Moisés Hernández no tiene futuro definido

Ramón Rodríguez

Tokio, Japón

Los tres atletas de taekwondo que vinieron soñando con conquistar una medalla, están de regreso a casa con las manos vacías, pero “cero frustración”.

Katherine Rodríguez no se va. Moisés Hernández no acaba de definir su futuro y Bernardo Pie, acogerá esta experiencia para mejorar y no cometer errores en próximos compromisos.

Mirando los Juegos Olímpicos de Tokio desde hace más de doce meses Rodríguez, Hernández y Pie, trabajaron incansablemente por estar en la mejor forma para este evento que se ha desarrollado de manera atípica por la pandemia del Covid-19.

De la mano de Miguel Camacho recorrieron un gran trecho haciendo bases de entrenamientos tanto en República Dominicana como en otros países.

Pie

Bernardo Pie se ha estrenado en unos Juegos Olímpicos, aunque los resultados “no son los que esperaba”. Quería emular a su hermano Luisito, ganador de medalla de bronce en los Juegos Olímpicos de Río 2016.

“La vida trata de eso, de uno caer y luego levantarse con más fuerza”, dijo el espigado atleta dominicano, ganador de medalla de oro en los Juegos Panamericanos de Lima 2015.

Opina que en lo adelante “hay cosas por mejorar”. “Hay que sentar cabeza y reflexionar un poco de todo lo sucedido para superarnos”, destacó, expresando que el oponente se puede aprovechar de los errores que cualquiera comete en una pelea.

Hernández

Hernández cree que los juegos se han desarrollado bien, pese a sus defectos y virtudes.

En su segunda participación en unos Juegos Olímpicos, Hernández no pudo alcanzar el sueño de una medalla que era su objetivo. “Vine aquí a representar mi país con mucha dignidad. Hice todo lo que pude”, apuntó el espigado takwondoista dominicano.

Sin justificar el resultado obtenido se conforma en expresar “que no hay ninguna frustración porque este es el juego” y respecto a su futuro afirma que “que no hay nada definido”.