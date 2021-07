¿Aventura Olimpica?

Héctor J. Cruz

Hectorj.cruz@listindiario.com hjcbeisbol@hotmail.com Twitter: hectorj_cruz Facebook: hjcbeisbol@hotmail.com



Los Juegos Olímpicos de Tokyo serán una gran aventura para los organizadores y para el movimiento olímpico internacional, representado por el Comité que preside el alemán Thomas Bach.

Será así debido a que ya es un intento real de celebrar los juegos en medio del Covid. Paradógicamente, se dice que Japón ha sido una de las naciones más negligentes en la aplicación de la vacuna pese a que tiene fama real de ser de los países más organizados del planeta.

No es casualidad, ni es gratis, que su economía sea de las más sólidas, su industria también, y naturalmente es de los países más avanzados en educación, exportaciones, ingresos per cápita, etc. Por algo es miembro de los principales organismos mundiales, inclusive el famoso G7, que los reúne junto a Estados Unidos, Alemania, Francia, Reino Unido (Inglaterra), Italia y Canadá.

Japón es, también, una nación distinta y complicada, con una amplia historia de guerras y peleas por territorios. Sus 126 millones de habitantes lo saben y allí tienen una gran cultura para todo: artes marciales, industria automotriz y electrodomésticos, tecnología de punta, bolsa de valores, y en deporte son tan diversos que tienen una liga de beisbol, la segunda más tradicional y más fuerte del mundo, que data desde 1950 con 12 equipos.

Lo más probable es que los juegos se lleven a cabo, aún con casos de Covid-19, a menos que se produzca una situación insostenible porque como dice el refrán “el diablo siempre anda suelto”.

DOMINICANA: Son 10 los deportes, con 66 atletas, en que competirá República Dominicana en esta nueva cita. Será la número 15 para los quisqueyanos. Los deportes son voleibol femenino y béisbol, atletismo, boxeo, ecuestre, judo, natación, remo, pesas y taekwondo.

Al paso de los días los distintos medios irán desmenuzando las posibilidades de medallas, y todos coinciden en que los dominicanos traerán varias, incluso les otorgan chances a los dos colectivos, béisbol, atletismo y voli femenino. Los otros con oportunidades son taekwondo, boxeo y pesas, aunque no hay muchas ilusiones con natación, ecuestre, judo, remo, entre otros.

Dominicana ha participado seguidamente en los Olimpicos de Tokio 1964, y cada cuatro años en México, Munich, Montreal, Moscú, Los Angeles, Seúl, Barcelona, Atlanta, Sidney, Atenas, Beijing, Londres y Río. Creo que desde ya estamos en el camino.

FUNCIONARIOS: Ya están en Japón los principales funcionarios deportivos del país, el ministro Francisco Camacho, el presidente del Comité Olimpico Antonio Acosta, el miembro del Comité Olimpico Internacional Luisín Mejía, y por el CRESO está el señor Manuel Luna, su director ejecutivo. Es una presencia importante porque para los atletas de países pobres, ver a sus autoridades tiene un gran sinificado en cuanto al apoyo material y moral.

BARRIDA: Siempre se ha dicho que el béisbol es uno de los pocos deportes en que el débil le gana al fuerte. Los Cerveceros de Milwaukee acaban de saborear ese caramelo al ser barridos por los Reales de Kansas City. El triunfo de ayer fue por marcador de 6-3, Kansas tiene marca de 39-55 en un año malísimo, Milwaukee en 56-41, lider de la División Central Liga Nacional. El cubano Jorge Soler, right fielder de Kansas, le pegó jonrón al dominicano Angel Perdomo, que tiene efectividad de 6.46. Soler está también muy mal, con .186, 9 jonrones y 32 empujadas. Por cierto, el lanzador Jandel Gustave (dominicano nacido en Pimentel, pese a ese nombre que posiblemente sea de origen haitiano), ha lanzado en 3 juegos, 4 innings, 3 hits, pero 0 carreras.

BUENA VICTORIA: Los Mets de Nueva York, dirigidos por Luis Rojas, vencieron ayer a Cincinnati 7 por 0 y tienen un buen respiro. El derecho Marcus Stroman tiró 8 innings de un solo hit (le pegó Aristides Aquino), mientras Jeury Familia tiró el 9no. ponchando los 3. Los Mets tienen 50-43 y siguen primeros en el Este de la Nacional. Jonathan Villar disparó su décimo jonrón.

DE INTERÉS: Anote el jonrón 29 de Fernando Tatis Jr., en la victoria de San Diego 3 por 2 sobre Atlanta en el primero de un doble juego. Tatis remolcó dos, suma 66 y sus 29 jonrones han sido en 294 turnos, promediando un Hr. por cada 15.7 turnos que está muy bien. Tatis cruzará de los 40, posiblemente a fines de agosto.