Polonia vence 3-0 criollas que irán por puestos del 5 al 8

Bruselas, Bélgica

El seleccionado de Polonia dominó este jueves 3-0 (25-21, 25-11, 25-16) a la República Dominicana para reclamar el tercer lugar en la clasificación final del Grupo F del Mundial de Voleibol Femenino Sub-20 que organiza la Federación Internacional de Voleibol. .

Fue la tercera derrota consecutiva que sufrió el sexteto de la República Dominicana.

Las dominicanas ahora irán a pelear los puestos entre los lugares del cinco al ocho.

En el primer parcial, las dominicanas parecían que se encaminaban a ganarlo con marcador de 21-18, sin embargo, vino una violenta reacción de las polacas y realizaron un rally de 7-0 para alzarse con el mismo.

En el segundo, las triunfadoras comenzaron ganando 4-0 y siempre mantuvieron el ritmo del partido, con buen ataque, una excelente defensa y al igual que el bloqueo.

El ataque ofensivo de las ganadoras fue guiado por Martyna Czynianska con 16 puntos, seguida de Julia Orzol con 11, y Sonia Stefaniak con ocho puntos.

Por la República Dominicana, brillaron Flormarie Heredia con ocho puntos y con siete se fueron Romina Cornelio y Geraldine González.

Luego del partido

Sarah Cruz, de República Dominicana, expresó que "empezamos bien este partido. No se lo hicimos fácil a Polonia en el primer set e incluso tuvimos algunos puntos de ventaja. Al final del primer set, nuestra energía y espíritu de equipo cayeron. No pudimos encontrar esto de nuevo en el segundo y el tercer set. De cara a los próximos partidos tenemos que luchar más duro como equipo por cada punto y no dejar que nuestras cabezas cuelguen tan fácilmente".

Gabriela Lendzioszek, opuesta de Polonia declaró que "Fue duro. Estamos muy contentas con esta victoria, sobre todo porque perdimos nuestros dos partidos anteriores. La República Dominicana no nos lo puso fácil, especialmente en el primer set, pero nos defendimos y estamos muy contentos con el resultado final".