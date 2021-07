YOEL ADAMES F.

El país ha tenido cuatro dobles campeones, dos de ellos en la misma división y los dos siguientes en divisiones diferentes, de mayor relieve y dimensión.

De ellos solo Javier –El Abejón- Fortuna está de pies, el viernes libró su gran noche en Los Ángeles en busca de la tercera correa y estuvo cerca, pero muy cerca de lograr esa gran hazaña; incluso, son muchos los técnicos internacionales que afirman que fue víctima del localismo de Los Ángeles su caída frente al también excelente Joseph ‘Jo, Jo’ Díaz (32-1-1, 15KOs.), quien tuvo que realizar su mejor pelea y soportar lo que nunca le habían hecho para salir con la correa vacante del CMB de las 135 libras, peso ligero.

FANTASMA DE TEO: Hace par de años escribí que la correa de Carlos –Teo- Cruz estaba “embrujada”, totalmente encantada… sencillo, en una época en que los contendores dominicanos han atrapado cetros inimaginables con los del peso gallo, pluma, superwelter y semipesado, ha sido imposible desde aquel 29 de junio de 1968 volver a traer esa corona a tierra dominicana. ¡53 años de duros combates y nada!

ESTRELLAS: astros con las luces de Vilomar Fernández, Héctor Julio Medina, Victoriano Damián Sosa, Joan Guzmán y Javier Fortuna, la mayoría de ellos con dos oportunidades han fallado en coronarse en el peso liviano.

SU GRAN MOMENTO: El viernes el Abejón tuvo tinto en sangre a “Jo, Jo”, lo estremeció, lo puso a correr, el referí le quitó un punto al californiano por golpe de conejo (detrás de la nuca, aunque lo hizo 20 veces y no le volvió a descontar) en fin, tuvo muy cerca de la corona, pero en ese gran momento tanto los jueces como la plataforma DZN tenían al Abejón romanense, abajo en las tarjetas. ¿Cómo? Esas son las cosas de nuestro boxeo, de lo lejos que estamos de que se nos trate con igualdad en este difícil y mafioso mundo del ring enguantado.

UNA ÑAPA: Por suerte para el Abejón, uno de los atletas más entregados y serios del ring dominicano, como profesional, tengo que asegurar que no son de acá, sino de todo el mundo los fanáticos, técnicos, periodistas de las cadenas internacionales que lo vieron ganar… ¿saben algo? ¡yo lo vi perder! O sea, estaba seguro que la pelea había sido tan cerrada que los números no le alcanzarían para ser el vencedor; tomando en consideración el localismo mexicano, que es el mismo de Los Ángeles, tampoco le darían un empate, sabía que perdería. Le faltó un extra, un derribo, una paliza bien amplia en uno o dos rounds, pero eso no llegó. Dice Manguita que se lesionó…

Si puedo afirmar que en estos niveles, en las Grandes Ligas del ring, muy pocos dominicanos han ofrecido un espectáculo de esta calidad; visto esto entiendo que luego de un merecido descanso, Javier debe volver con fe renovada al gimnasio a quemar el último cartucho por su tercera faja, hay que creer, yo creo que le queda un tiro y que será certero si hace el último esfuerzo con fe.

OJO CON BERLANGA: La gente ha puesto el ojo en la consistencia del Zurdo Ramírez porque quieren un rival de potencia en los puños frente al Canelo; pero señores hay un joven poco conocido, no se cómo porque debe ser noticia caliente, de sangre boricua, pero nacido en Nueva York, en una ocasión cuando llevaba 10 nocauts en el primer asalto, seguidos, llamé la atención a nuestros lectores; se acabó la racha, pero se detuvo en 16 el verdugo de los supermedianos Edgar Berlanga, 17-0, 16 KO1, jajajaja, un señor llamado Demond Nicholson, corriendo y agarrándose le sobrevivió en ocho asaltos finalizando abril en Kissimme.

LATERALES: El sábado en Colombia nuestro exmonarca gallo, Juan Carlos Payano triunfó en cinco rounds… parece que quiere otro cafecito titular, me gustaría verlo ya con su familia, tranquilo en La Vega Real… También a Argenis Méndez, quien está como los vidrios de Belén, cualquier topadito lo quiebra, compay, San Juan lo espera…