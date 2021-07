Un nuevo Milwaukee recibe las Finales de NBA 50 años después

AP

MILWAUKEE

Mucho ha cambiado en Milwaukee desde que los Bucks ganaron su anterior título de la NBA hace medio siglo.

Nada exalta más esa transformación que la gran confluencia y diversidad de aficionados afuera del Foro Fiserv para los juegos de playoffs. Los fanáticos se reunirán nuevamente el domingo en ese escenario para animar a sus Bucks a que superen una desventaja de 0-2 cuando reciban a los Suns para el Juego 3.

La diversidad en las tribunas es considerable tomando en cuenta la historia de Milwaukee.

Peter Feigin, presidente del equipo, se remontó a hace cinco años cuando llamó a Milwaukee “el lugar más segregado y racista que he experimentado en mi vida”. El originario de Milwaukee, LaNelle Ramey, un hombre negro de 49 años, considera que era necesario que se dijera.

“Ello obligó a aquellos que estaban acá, originarios de Milwaukee, a verse en el espejo, en particular a aquellos que no querían creer en eso”, dijo Ramey, director ejecutivo de MENTOR Milwaukee, una organización apoyada por los Bucks que fomenta programas de tutoría y apoyo para jóvenes del área.

Tom Barrett, el alcalde de Milwaukee, dijo que no se tomó de forma personal los comentarios de 2016 de Feigin. Destacó la diversidad de su propio equipo administrativo y apuntó: “Estoy muy consciente de la gran brecha que tenemos en ingreso, educación, seguridad pública, no sólo en la ciudad de Milwaukee, sino en todo el sureste de Wisconsin.”

Feigin cree que los logros de los Bucks fuera de la duela son por decir lo menos tan importantes como los conseguidos en la cancha.

Cuando le preguntaron por el momento de mayor orgullo con los Bucks, no mencionó la reciente conquista del título de la Conferencia Este. En su lugar hizo referencia a la decisión de los jugadores del equipo de no presentarse a un juego de playoffs el año pasado dentro de la burbuja en Walt Disney World después que la policía baleara a Jacob Blake en Kenosha, Wisconsin.

Aquella decisión llevó a que se pospusieran los juegos de postemporada.

“Ello provocó una pausa general y una conciencia por la justicia social”, dijo Feigin.

Barrett señaló que los Bucks “ejemplifican no sólo el espíritu de equipo que quieres ver en los jugadores, sino el de toda la comunidad queriendo ser parte de una comunidad. Es la verdad desde el día que llegaron aquí”.

Los jugadores de los Bucks participan en asuntos sociales y esta historia no es nueva.

Los Bucks cambiaron para bien de rumbo en 2013, cuando escogieron al dos veces Jugador Más Valioso, Giannis Antetokounmpo, en la 15ta selección general del draft y adquirieron a Khris Middleton, quien llegó de los Pistons de Detroit. Antes de esta campaña, los Bucks incorporaron a Jrue Holiday, quien ha tenido rápidamente un impacto social en la ciudad.

Si el equipo no logra revertir la desventaja de 0-2 y ganar su primer título de la NBA en 50 años, de todos modos los residentes en Milwaukee ya tienen otros motivos para celebrar juntos.