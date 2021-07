Los Padrinos

Héctor J. Cruz

El colega Iván Joel Ramos, experto en baloncesto, opina que uno de los factores que impiden el avance internacional del baloncesto dominicano de hombres es el económico. (Dice también que el jugador local no reúne los requisitos físicos indispensables para el nivel internacional).

La opinión es interesante y golpea duro en la realidad del deporte nacional. ¿Por qué? Por que eso está a la vista. La inversión del Estado en la actividad deportiva está frizada desde hace casi 20 años, un poco más de 2 mil millones por año , y dicen algunos analistas que la mayoría de ese dinero se gasta en nóminas.

El tema es que tenemos varios deportes con logros internacionales. Lo que está más a la vista es el caso del volibol femenino, que hace tiempo encontró en Cristóbal Marte un padrino económico. El administra el Programa de Volibol Femenino, que capta juveniles por todo el país, pero también al equipo grande en el más amplio sentido de la palabra. Busca los dineros, pone dinero de sus empresas, y los resultados son más que satisfactorios.

Está el señor Felipe Vicini, a cuya iniciativa se introdujo el CRESO en el deporte nacional, fomentando recursos a través de un pool de empresas privadas corporativas y que sustentan gran parte de la actividad de una docena de deportes y sus atletas élites, en especial viajes al exterior a preparación y participaciones.

BEISBOL: El propio Vicini creó otro organismo apéndice dirigido solamente al beisbol y sus presencias internacionales. Se llama ProBeisbol, y capta dinero para este equipo, que se metió a los Juegos Olimpicos apenas hace dos semanas.

Eduardo Najri, empresario privado y gran amante del deporte , estuvo bastante tiempo al frente de la administración del seleccionado nacional de baloncesto, pero creo que salió hace un par de años. Ahora, todo está en manos de la Federación, que preside Rafael Uribe.

¿Soluciones? Si el Estado no puede, cada deporte nacional debería buscar un padrino especial que genere recursos, porque sería una forma directa y confiable de avanzar en lo nacional y lo internacional. Es un tremendo pie de amigo, sin lugar a dudas.

No es tan fácil conseguir este tipo de personas, incluso siempre existe la preocupación de qué sucederá cuando gente tan relevante y decisiva como Cristobal y Vicini ya no estén, que se hayan ido por cansancio o porque cumplieron su ciclo.

PROYECCIONES: Hasta anoche, Shohei Ohtani tenia 31 jonrones, Vladimir Guerrrero Jr. y Fernando Tatis Jr. 27, cada uno y naturalmente ellos proyectan un año espectacular. Han pasado varios juegos de la mitad del calendario, y los tres tienen chance de cruzar de los 50, incluso de los 60 si alguno de ellos mantiene la dinámica todo el camino. Sin embargo, hay que recordar que la segunda parte de la campaña es más corta en cantidad de juegos, que los jugadores en algún momento sienten el cansancio, y que la presión contraria aumenta porque están en tiempos de clasificación. ¿Pasarán los 3 de 50? El reto está a la vista.

LOS FRACASADOS: En mi columna de ayer destacaba los equipos que tienen 50 ó cerca de 50 victorias, y que puede decirse que tienen por encima de un 90% de clasificar a postemporada. Pero, hay otro grupo que fueron señalados entre los favoritos, pero van camino del fracaso pues sus marcas no son buenas ni decentes. Están alrededor de 40% en chances de clasificar.

LIGA AMERICANA: En ese grupo tenemos a los poderosos Yanquis de Nueva York, con 42-41, y con una situación difícil de “levantar cabeza”.Lo más probable es que se queden fuera del dinero este año,y posiblemente rueden algunas cabezas… Los Indios de Cleveland , menos comparones, con 42-40 están en el mismo grupo, Minnesota enfrenta un tremendo fiasco con 35-48, Los Angelinos igual que cada año con 42-42 pues ese club parece un partido político: siempre haciendo promesas y se quedan en eso.

LIGA NACIONAL: Los Nacionales de Washington, campeones del 2019,vienen afanando tratando de arreglar la cara, pero su record de 41-42 se la pone difícil.. También caminan al fracaso Atlanta, con 41-43, y Filadelfia, con 40-42, dos equipos que estaban entre los favoritos de la División Este . Finalmente, San Luis resulta un fiasco con 42-44, y también los Cubs, con 42-43, jugando en negativo.

No siempre las cosas salen bien en el deporte, aunque usted tenga el gran dinero.

LOS FALLIDOS: En Grandes Ligas hay cuatro clubes que no han sido campeones: Seattle, Colorado, Texas y San Diego, y tan solo Seattle no ha asistido nunca. ¿Y en la NBA, cuáles no han sido campeones?..De acuerdo a la nota que me pasa el colega Alex Rodríguez, hay 13 de los 30 clubes que nunca han ganado: Brooklyn/New Jersey, Indiana, Charlotte, Orlando,Utah, Phoenix, Denver, Clippers, Memphis, New Orleans, Sacramento, Minnesota y Oklahoma City. ¿Pueden creerlo?