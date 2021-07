Nueve "del patio" para el juego de estrellas

Santo Domingo, RD

Los “Juniors” Vladimir Guerrero y Fernando Tatis encabezan al pelotón de nueve peloteros dominicanos seleccionados para el Juego de Estrellas, que tendrá lugar en el Coors Field, el generoso parque para los bateadores de los Rockies de Colorado. “Vladi, quien promedia al bate .337, con 27 jonrones y 69 producidas, fue el más botado de las Mayores y estará como inicialista titular de la Liga Americana.

Otros jugadores del patio que comenzarán por la Americana son el tercera base Rafael Devers y el jardinero Teoscar Hernández.

José Ramírez y Nelson Cruz tendrán el rol de reservistas. El lanzador Gregory Soto completa el grupo criollo en el Joven Circuito.

El popular Tatis III abrirá como torpedero de la Nacional apoyado en una average de .305, con 26 vuelacercas, líder, y 57 producidas.

El cerrador Alex Reyes, de los Cardenales de San Luis, quien tiene 20 salvamentos en 21 oportunidades, será el único lanzador dominicano en la Nacional.

Juan Soto, el jardinero de los Nacionales de Washington, estará en la reserva.

LIGA AMERICANA

TITULARES

1B Vladimir Guerrero Jr.

2B Marcus Semien (TOR)

SS Xander Bogaerts (BOS)

3B Rafael Devers (BOS)

C Salvador Pérez (KC)

OF Mike Trout (LAA)

OF Aaron Judge (NYY)

OF Teóscar Hernández

BD Shohei Ohtani (LAA)

Lanzadores Abridores

Shane Bieber (CLE)*

Gerrit Cole (NYY)

Nathan Eovaldi (BOS)

Kyle Gibson (TEX)

Yusei Kikuchi (SEA)

Lance Lynn (CWS)

Carlos Rodón (CWS)

Shohei Ohtani (LAA)

Lanzadores Relevistas

Matt Barnes (BOS)

Aroldis Chapman (NYY)

Liam Hendriks (CWS)

Ryan Pressly (HOU)

Gregory Soto (DET)

RESERVAS

Cuadro interior

Mike Zunino (TB)

José Altuve (HOU)

Bo Bichette (TOR)

Carlos Correa (HOU)

Matt Olson (OAK)

José Ramírez (CLE)

Jared Walsh (LAA)

Bateadores designados

J.D. Martínez (BOS)

Nelson Cruz (MIN)

Jardines

Michael Brantley (HOU)

Joey Gallo (TEX)

Adolis García (TEX)

Cedric Mullins (BAL)

LIGA NACIONAL

TITULARES

1B Freddie Freeman (ATL)

2B Adam Frazier (PIT)

SS Fernando Tatis Jr. (SD)

3B Nolan Arenado (STL)

C Buster Posey (SF)

OF Ronald Acuña Jr. (ATL)

OF Nick Castellanos (CIN)

OF Jesse Winker (CIN)

RESERVAS

Cuadro interior

J.T. Realmuto (FIL)

Ozzie Albies (ATL)

Kris Bryant (CHC)

Brandon Crawford (SF)

Jake Cronenworth (SD)

Eduardo Escobar (ARI)

Max Muncy (LAD)

Trea Turner (WSH)

Jardines

Mookie Betts (LAD)

Bryan Reynolds (PIT)

Kyle Schwarber (WSH)*

Juan Soto (WSH)

Chris Taylor (LAD)

Lanzadores abridores

Corbin Burnes (MIL)

Yu Darvish (SD)

Jacob deGrom (NYM)

Kevin Gausman (SF)

Germán Márquez (COL)

Trevor Rogers (MIA)

Zack Wheeler (FIL)

Brandon Woodruff (MIL)

Lanzadores relevistas

Josh Hader (MIL)

Craig Kimbrel (CHC)

Mark Melancon (SD)

Alex Reyes (STL)