Son cuatro los Wander Franco firmados al profesionalismo

José Dicén

Son varios los Wander Franco en la familia nativa de aquí. Su padre Wander, un pitcher zurdo, fue firmado por los Medias Blancas de Chicago en el 1991. Y luego otros dos Wander, Javier y Alexander, infielders, también fueron fichados por organizaciones de Grandes Ligas .

En entrevista para LISTÍN DIARIO en el 2017, el cabecilla de la familia lo había pronosticado cuando Wander Samuel Franco recibió de Tampa Bay un bono de 3 millones 825 mil dólares por su firma al profesionalismo en Julio 2.

“Mi muchacho estará en el equipo grande muy pronto. Tiene todas las herramientas para ello”, dijo en aquel entonces.

Así ha sido seis años después.

El pronóstico paterno se hizo realidad el pasado día 21, cuando la gerencia de los Rays de Tampa Bay anunció al mundo beisbolero el ascenso del portentoso infielder.

Hace justamente seis años cuando Wander Samuel Franco, un joven prospecto banilejo, ahora de unos 5 pies y 11 pulgadas de estatura, se presentó en las primeras horas de la mañana a la academia del equipo, en la comunidad de Guerra, en compañía de su padre Wander Franco para iniciar sus primeros entrenamientos.

Estaba en un restaurant en Tampa, cenando con los compañeros del equipo AAA, cuando el coordinador de la organización llegó hasta allí y le comunicó la gran noticia, dice a LISTÍN DIARIOn, Wander padre, en una entrevista, vía telefónica, con marcada emoción y sonrisa abundante.

“Al primero que le dio esa gran noticia fue a mí. Eran casi las ocho de la noche cuando me llamó y me dijo, casi sin poder hablar, ´papá me acaban de comunicar que fui subido a Grandes Ligas´”, expresó.

“Esto fue extraordinario, no hay palabras para describir esta maravillosa emoción”, testimonia con alegría este padre orgulloso.

Asegura que en la familia todo es alegría, regocijo, gozo. “Su mamá está emocionadísima, sus hermanos, todos estamos felices con este gran logro”.

Solo el padre acompaña a Wander Samuel en su apartamento en la Florida en estos momentos tan especiales.

Los demás miembros de la familia no han podido juntarse con el feliz pelotero banilejo aún, pero ya se están haciendo las diligencias de lugar. Este gran salto de otro banilejo a las Grandes Ligas no es casualidad. El béisbol corre por las venas de Wander Samuel Franco, pues desde sus abuelos, padres, tíos, hermanos y primos. Todos han vivido entre pelotas, peloteros y el play.

Además de su padre y hermanos, su abuelo Armando jugó pelota amateur en Baní. Nancy Yulissa Aybar es hermana de los ex grandes ligas Erick y Willy Aybar.

En la casa de la madre de Yulissa era que se cocinaba la comida a los peloteros del equipo de Villa Majega, un equipo del barrio.

Los hermanos

Los dos hermanos mayores de Samuel, Javier y Alexande, firmaron contratos con Kansas y Astros de Houston, respectivamente. Los dos se quedaron en el camino, pero siguen practicando y jugando béisbol.

El padre confía que ambos puedan conseguir nuevos contratos en cualquier momento porque cuentan con las habilidades necesarias para también brillar en el béisbol.