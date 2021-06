Ramos desvela su versión: "Acepto la oferta y me dicen que ha caducado"

EFE

Madrid, España

Sergio Ramos desveló su versión sobre la salida del Real Madrid, dejó claro que su adiós no se debe a razones económicas y que tras unas largas negociaciones, cuando aceptó la oferta que tenía sobre la mesa por un año con rebaja salarial, el club le comunicó que había "caducado" y se debía marchar.

"El club me hace una oferta de un año con bajada de salario, quiero recalcar y dejar bien claro que el dinero nunca fue un problema, el presidente de mi boca ya sabía los últimos meses que lo mío no fue económico. Era un tema de años, me ofrecían uno y yo quería dos por tranquilidad. Era lo único que he pedido", manifestó en su rueda de prensa de despedida.

"Llegados a este punto, en esta situación, en las últimas conversaciones acepto la oferta con la bajada de salario y se me dice que ya no hay oferta, dentro de un plazo hasta el 30 de junio que sigo siendo jugador del Real Madrid. Se me comunica que aún habiendo dado el ok a la última oferta que había sobre la mesa, tenía una fecha de caducidad y yo no me había enterado", añadió.

“No sé por qué caducó la oferta, no te puedo contestar yo porque lo desconozco. Entiendo que hay un trato amigable y negociable, quizá lo malinterpreté, pero nadie me comunicó que tenía fecha de caducidad”, explicó.

Matiz que no desveló qué persona del club se lo comunicó: “Son reuniones privadas que las quiero mantener así. Hay cosas que se hablan y que son personales. Se me comunica a través de mi agente hace una semana y nos quedamos sorprendidos. Entendíamos que estábamos dentro de una negociación. No guardo ningún tipo de rencor, no quiero enfrentamiento porque me quedo con la familia, con que es un hasta luego; esta es mi casa, mi familia, y siempre estarán en mi corazón. Sergio Ramos volverá”, pronosticó.

Un Sergio Ramos que aseguró no arrepentirse de nada de lo hecho durante las negociaciones y que no dirá una mala palabra del presidente, Florentino Pérez, a pesar de su salida del Real Madrid.

“No, para nada me arrepiento. Cuando compra mi marca Sergio Ramos lo hace con sus virtudes y defectos. Y me gusta ser siempre yo”, comentó.

“Mi relación con el presidente ha sido extraordinaria, de padre e hijo a nivel deportivo y estaré agradecido eternamente a Florentino Pérez por permitirme vivir este sueño. No voy a hacer declaraciones en contra de él. En la familia existen discrepancias, pero me voy a quedar con el último abrazo que nos hemos dado. He ido dejando el rencor a un lado con el tiempo. A mí y a mi familia me hizo vivir una etapa maravillosa y así quiero que se recuerde. Solo me gusta contar la verdad”, aseguró.

“Yo más no he podido hacer”, se defendió Ramos.

El hasta esta temporada capitán del Real Madrid se defendió de las opiniones que le tildan de pesetero: “Tiene que haber todo tipo de opiniones, pero al menos que constaten una información o que sepan la historia. En el club sabían que no era un tema económico, era de años. Creo que en el fondo me lo he ganado, pero no se ha considerado así. Se cierra una etapa y se abre otra; las cosas vienen así”.

Ramos reconoció que han sido momentos difíciles: “No ha sido una etapa nada fácil porque la plenitud de la felicidad está cuando salto al campo. Con una lesión que han sido tres meses de recaídas, aunque afortunadamente puedo decir que estoy recuperado, de maravilla, ha sido un cúmulo de sentimiento y dudas. Me hubiese gustado estar aquí muchos años más; tener la tranquilidad de contrato que han tenido otros. Pero hubiese firmado tener seis meses complicados y 15 años y medio de buenos momentos”.

Ya reconociendo que está totalmente recuperado, el central español comenzará a planificar su futuro, que es “un tema” que no han tocado todavía. Eso sí, descartó volver al Sevilla y, sobre todo, fichar por el Barcelona.

“No hemos pensado en ningún momento el tema de ningún equipo. A partir de enero, quedo libre y entro en el mercado, y ha habido alguna que otra llamada; pero no hemos tenido en mente salir del Real Madrid. A partir de ahora, buscaremos una buena opción para mí. El Sevilla es el otro club de mi vida, pero a día de hoy no contemplo esa opción igual que ellos no lo contemplan; es un momento diferente”.

“Al Barcelona es un no rotundo como el Bernabéu nuevo de grande. Es imposible ver a Ramos con la camiseta del Barça”, dijo.

Ramos también comentó cómo le gustaría que le recuerden los aficionados madridistas: “Yo soy de esas personas que le gustan que le definan los demás. Pureza, me quedaría. Cada minuto que he saltado al campo he sido yo, me he dejado el alma y la vida por esta entidad y así quiero que me recuerden. Con mis virtudes y defectos, pero como una persona íntegra”, declaró.

Además, tuvo palabras de afecto hacia Zinedine Zidane y para el actual entrenador del Real Madrid, Carlo Ancelotti, con el que ganó la ansiada Décima del que siempre será el gran protagonista.

“Para mí, Zizou se ha ganado no solo ser el mejor de la historia y uno de los mejores de la historia. Le tengo un gran cariño. Siempre tendrá un huequito en mi corazón por todo lo que hemos vivido”, comentó.

“El tema de Ancelotti, cuando salió como entrenador del Real Madrid, lo llamé para felicitarle. Nada más. No ha habido ningún tipo de conversación. Le tengo un cariño especial por la etapa en la que estuvimos juntos”, concluyó.

