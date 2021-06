El mundo del golf en gráficas

Félix Olivo

Es semana del US Open masculino en una sede de lujo, el campo Torrey Pines en California, en donde los jugadores enfrentaran uno de los mas duros “seteos” del golf mundial. También se produjeron varias noticias internacionales y nacionales que merecen ser destacadas con imágenes. Disfrútenlas.

* Regresa “A Fiebrar pa’ Argentina”. Nos vamos del 2 al 14 de noviembre a vivir una gran experiencia. Si quiere saber de qué se pierde, hable con los afortunados que la han vivido. #móntate * Semana del U.S. Open. Torrey Pines espera con los brazos abiertos a los jugadores que enfrentarán los duros settings de la USGA. ¿Ya tiene su favorito? * Buen papel de Juan José Guerra y de Willito. JuanJo hizo Top 10 y Willy se ubicó en el puesto 42 en la reanudación del PGA Tour LA. Esta semana juegan en Colombia. ¡Suerte chicos! * La próxima semana es el Torneo Golf, Cigar and Music. Lo organiza mi amigo Iván Fernández y va en Metro. Será un gran día para tres cosas que disfrutamos: el golf, los cigarros y la buena música, acompañados de buenos amigos. Info de cupos y costos en @ifproductions en Instagram. * Viaje ganadores Torneo BM Cargo 2019. Fue una gran experiencia junto a los campeones e invitados de la marca, en un viaje que incluyó tres rondas de golf y el mejor hoyo 19 del mundo (en la casa), disfrutando entre amigos en gran camaradería. Vean la sección de fotos de www.fiebredegolf.com * Acción del finde. LOCAL: Royal Cup (Teeth). INTL: U.S. Open (PGA y Tour Europeo), HOLCIM Colombia Classic (LA), y Meijer LPGA Classic (LPGA). * Redes. @fiebredegolf en IG, Facebook y Twitter, y en YouTube, canal Fiebre de Golf. TV: Fiebre de Golf TV por CDN Deportes, Domingo, 8PM + varias repeticiones en la semana. Web: www.fiebredegolf.com. Correo: golfypunto@gmail.com



Bryson DeChambeau observa el trofeo tras el triunfo en el U.S. Open 2020, evento que defenderá a partir de este jueves.



Ganadores e invitados al viaje de campeones del Torneo BM Cargo 2019 posan frente al Salón de la Fama del Golf Mundial. Desde la izquierda, José Luis Castillo, Julio Paredes, Ramses Atallah, Pedro Góico, Antonio Benítez, René Castillo y Tito Montalvo.



Grupo de jugadores de la Liga FOA en uno de los campos visitados en su viaje anual, el cual incluye varias rondas y competencias al mejor estilo FOA.