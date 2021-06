Durant anota 49 con triple doble y los Nets triunfan

AP

Nueva York

NUEVA YORK (AP) — Kevin Durant siempre ha sido uno de los anotadores más avasalladores de la NBA.

Los Nets necesitaban mucho más que puntos la noche del martes, así que Durant les aportó una de las actuaciones más espectaculares en la historia de la postemporada.

Durant registró 49 puntos, 17 rebotes y 10 asistencias para que los Nets recuperasen la ventaja en las semifinales de la Conferencia Este tras derrotar el martes en el quinto partido 114-108 a los Bucks de Milwaukee.

“Sé que la percepción que se tiene de mí es que puedo anotar mucho, pero en todos los equipos que he estado se me ha pedido de todo, desde rebotes y defender hasta generar la ofensiva”, dijo Durant. “Quizás no pueda hacerlo todo el tiempo, pero hacer de todo un poco”.

En el quinto duelo, hizo mucho de todo. El dos veces MVP de las Finales de la NBA se convirtió en el primer jugador con al menos 45 puntos, 15 rebotes y 10 asistencias en un juego de los playoffs.

“Una actuación histórica”, dijo el entrenador de los Nets, Steve Nash.

Con James Harden de vuelta pero aportando poca ofensiva y Kyrie Irving descartado por lesión, Durant jugó los 48 minutos y encestó 16 de sus 23 tiros de campo. Anotó 20 puntos en el último cuarto, el más importante un triple con 50 segundos por jugar y los Nets un punto arriba.

“Las lesiones que ha tenido, volver tras romperse el (tendón de) Aquiles, el problema muscular, para encontrarse otra vez en esta posición, el mundo ha sido testigo, otra vez, de quien es el mejor jugador del mundo”, dijo el alero de los Nets Jeff Green.

Los Bucks están de acuerdo.

“Es el mejor jugador del mundo ahora mismo y tenemos que vencerle como equipo”, dijo Giannis Antetokounmpo.

Harden jugó por primera vez desde que abandonó la cancha a los 43 segundos del inicio de la serie debido a rigidez en la corva derecha. Sólo acertó uno de 10 lanzamientos y falló ocho intentos de triple, pero aportó ocho asistencias y seis rebotes en 46 minutos de juego.

Green consiguió tres triples y anotó 27 unidades para los Nets, que estuvieron hasta 17 puntos abajo después de las dos derrotas en Milwaukee antes de que Durant los regresara a la vida. Blake Griffin anotó 17 unidades.

El sexto partido se disputará el jueves en Milwaukee, donde los Bucks tienen marca de 4-0 sobre los Nets esta temporada.

Antetokounmpo firmó 34 puntos y 12 rebotes, mientras que Khris Middleton consiguió 25 tantos.

Los Bucks venían con todo el impulso tras ganar los encuentros en Milwaukee e Irving torciéndose el tobillo en el segundo periodo del cuarto partido. Todo parecía indicar que Durant sería el único de los tres astros que jugaría el martes, pero por la forma como lo hizo quizá fue suficiente.