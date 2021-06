Andy Murray regresa con triunfo en el torneo de Queen's

AFP

Londres, Reino Unido

Tras más de tres meses de ausencia, el tenista escocés Andy Murray regresó a la competición este martes en el torneo de Queen's con un triunfo contundente frente al francés Benoit Paire, al que derrotó en dos sets, por 6-3 y 6-2.

El que fuera número 1 mundial, de 34 años, sólo ha disputado dos torneos esta temporada por sus problemas de cadera que le están afectando en las últimas temporadas y que le llevaron incluso a pensar en la retirada.

En Róterdam, Murray (actual número 124 del ranking) perdió ante el ruso Andrey Rublev el pasado 3 de marzo y desde entonces sólo jugó el torneo de dobles en Roma, en mayo, junto al español Feliciano López.

Murray ganó en el pasado cinco veces el torneo de Queen's, que tradicionalmente sirve para preparar Wimbledon, y en segunda ronda jugará contra el primer cabeza de serie del torneo, el italiano Matteo Berrettini, uno de los jugadores más en forma del circuito y reciente cuartofinalista en Roland Garros.

"Mi cuerpo es viejo, pero hoy jugué bastante bien en términos de movimientos", declaró Murray tras el partido, el primero que disputaba en hierba desde hacía tres años.

"Solo he jugado dos o tres sets en entrenamientos para prepararme para este torneo. No sabía exactamente cómo iba a jugar o cómo me sentiría, pero para ser un primer partido está bastante bien", añadió el doble campeón de Wimbledon (2013 y 2016) y actual campeón olímpico.

"Amo jugar al tenis", dijo emocionando recordando los últimos años de sufrimiento por las lesiones. "Obviamente trabajas duro para competir y en los últimos años no lo he hecho como hubiese querido, pero es genial estar acá y poder competir de nuevo".

Además de Berrettini, también se clasificaron para segunda ronda tres de los principales cabezas de serie, el canadiense Denis Shapovalov, el australiano Alex de Miñaur y el británico Daniel Evans.

El torneo de Queen's es uno de los preparatorios para Wimbledon, se juega en hierba y reparte 1.730.000 dólares en premios.