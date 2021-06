La NBA anuncia nominados a premio Kareem Abdul-Jabbar

NUEVA YORK

La NBA anunció hoy que el alero de los Portland Trail Blazers Carmelo Anthony, el alero de los Sacramento Kings Harrison Barnes, el alero de los Philadelphia 76ers Tobias Harris, el escolta de los Milwaukee Bucks Jrue Holiday y el alero de los Golden State Warriors Juan Toscano-Anderson han sido seleccionados como los cinco finalistas del premio inaugural Kareem Abdul-Jabbar Social Justice Champion.

El nuevo premio anual, que lleva el nombre del seis veces campeón de la NBA y miembro del Salón de la Fama del Baloncesto Naismith Memorial, Kareem Abdul-Jabbar, reconoce a un jugador actual de la NBA por perseguir la justicia social y promover la misión de vida de Abdul-Jabbar de involucrar, empoderar e impulsar la igualdad para las personas y grupos que han sido históricamente marginados o en desventaja sistémica.

Los finalistas del premio fueron seleccionados de un grupo impresionante de nominados a equipos de la NBA que han defendido los valores de la liga de igualdad, respeto e inclusión durante décadas.

Los finalistas fueron determinados por un comité de selección compuesto por Abdul-Jabbar, destacados líderes de la justicia social, incluido el director del Instituto para la Diversidad y Ética en el Deporte, el Dr. Richard Lapchick, la activista estudiantil Teyonna Lofton, el presidente y director ejecutivo de la National Urban League Marc Morial, UnidosUS La presidenta y directora ejecutiva, Janet Murguía, la fundadora y directora ejecutiva de Rise, Amanda Nguyen, y el comisionado adjunto y director de operaciones de la NBA, Mark Tatum.

Como se anunció anteriormente, cada finalista ha seleccionado una organización enfocada en promover la justicia social que recibirá una contribución en su nombre. La selección del ganador recibirá una donación de $ 100,000 y los otros cuatro finalistas recibirán cada uno una contribución de $ 25,000 para una organización de justicia social de su elección.

El ganador será anunciado antes del Juego 4 de las Finales de la Conferencia Este en TNT. A continuación se muestra más información sobre los finalistas, incluidos sus respectivos esfuerzos y beneficiarios seleccionados, y detalles adicionales sobre el comité de selección.

Carmelo Anthony

Un campeón prolífico en el espacio del impacto social, el diez veces All-Star de la NBA Carmelo Anthony ha expresado descaradamente cómo la opresión sistémica, el racismo y la brutalidad policial no solo deshumanizan a los negros, sino que prohíben el progreso necesario para que las generaciones de negros prosperen y prosperen. progreso como comunidad.

Fundó la Fundación Carmelo Anthony hace más de 15 años como un vehículo para el cambio procesable y la reforma social a través de una variedad de programas de extensión e iniciativas de ayuda en casos de desastre.

En 2020, se desempeñó como editor en jefe invitado para la edición especial de justicia social de la revista Slam y estableció el Fondo de Cambio Social junto con otros grandes de la NBA para enfocarse en invertir en organizaciones que abordan problemas críticos y oportunos que afectan a la comunidad negra, incluida la expansión del acceso a la votación y compromiso cívico, educación, empleo, vivienda, equidad económica y representación en el liderazgo. Anthony actualmente se desempeña como miembro de la junta de la Coalición Nacional de Justicia Social de Baloncesto.

Su trabajo no solo se limita a la reforma en la justicia penal, la votación o los espacios de carrera, sino que también desarrolló un programa de incubadora centrado en la creatividad y las artes.

A través de su estandarte STAYME7O, Anthony estableció el Programa Propel STAYME7O en 2020 como una forma de aprovechar la creatividad de la cultura negra a través de la moda, el arte y el diseño para desarrollar piezas intrincadas que honran una visión de excelencia negra e inspiran una cultura para crear y avanzar más. , juntos.

Esta primavera, Anthony también anunció Creative 7, su compañía global de contenido multiplataforma a través de la cual ha estado desarrollando una sólida lista de proyectos que hablan de la evolución del espíritu humano a través de la adversidad, el activismo social y la narrativa convincente y de entretenimiento.

Anthony ha seleccionado elLa Iniciativa de Artes y Experiencias Negras del Portland Art Museum como destinataria de su donación.

Harrison Barnes

Durante el último año, Harrison Barnes ha brindado un apoyo significativo a los jóvenes, las familias y los trabajadores de primera línea en Sacramento, Dallas y Ames, IA, y también ha sido un firme defensor de los derechos de los votantes, abordando el racismo sistémico e invirtiendo en la juventud negra.

Antes de las elecciones de 2020, enfatizó la importancia del compromiso cívico y la votación a través de charlas, una colaboración con Be.Woke.Vote y emitiendo una boleta él mismo en el Día Nacional de Votación Temprana en el Golden 1 Center.

Como parte del reinicio de la NBA, Barnes dedicó cada juego de los Kings a una organización diferente que apoya la justicia racial, incluida la Fundación Trayvon Martin, la Fundación Botham Jean, el Proyecto Atatiana, Mothers Against Police Brutality, la Fundación Michael Brown, la Fundación Tamir Rice,

En octubre, fue nombrado miembro de la Junta Directiva inaugural de la Fundación NBA, lo que ayudó a orientar su esfuerzo hacia un mayor empoderamiento económico en la comunidad negra y, en febrero, Barnes anunció su asociación con Goalsetter, una aplicación financiera propiedad de negros que brinda educación. primera experiencia bancaria, para abrir cuentas de ahorro para 500 jóvenes de Build.Black. en Sacramento y TL Marsalis Elementary en Dallas.

También lanzó una serie titulada " Conversaciones con Harrison ", en la que habla con líderes comunitarios y sin fines de lucro, educadores, atletas, funcionarios electos y líderes empresariales para promover su trabajo y llamar la atención sobre sus causas. Barnes ha seleccionado al Center for Policing Equity como receptor de su donación.

Tobias Harris

Como defensor de la justicia social desde hace mucho tiempo, Tobias Harris se ha centrado especialmente en eliminar las desigualdades raciales dentro de los sistemas escolares que históricamente han perjudicado a los jóvenes de color.

Hasta la fecha, a través del Tobias Harris Charitable Fund, ha otorgado $ 2 millones de dólares para ayudar a mover la aguja en la equidad educativa. Este año, otorgó $ 300,000 al Fondo para el Distrito Escolar de Filadelfia para reclutar maestros de HBCU o de diversos orígenes, que tienen más probabilidades de tener saldos de préstamos estudiantiles más altos después de la graduación, y proporcionar estipendios de reubicación para evitar barreras de maestros negros de calidad en el salón de clases.

Harris también creó el programa Top Teachers de Tobias, ayudar en el reclutamiento y retención de maestros negros ayudando a financiar 55 talleres de desarrollo profesional y proporcionando a 800 nuevos maestros los materiales necesarios para el aula.

Además, a través de su programa Lit Labs que se enfoca en mejorar los puntajes de lectura entre estudiantes de diversos orígenes, distribuyó 30,000 libros a 8,000 niños de Filadelfia para prevenir brechas de lectura durante el verano y ayudó a mejorar la tasa promedio de ganancia para los jóvenes académicos en un 70%.

A lo largo de 2020, Harris usó su voz y su plataforma para hablar contra la injusticia sistémica y el racismo, marchando en protesta por la brutalidad policial, pidiendo reformas mientras estaba en la burbuja de la NBA y reflexionando sobre la injusticia racial en The Players 'Tribune. Con un cambio viable en el centro de sus esfuerzos, Harris dirigió las conversaciones con sus compañeros de equipo y ayudó a lanzar la iniciativa VOTE 76 para fomentar el compromiso cívico.

También fue nombrado como uno de los dos representantes de jugadores en la junta de la Fundación de la NBA, que tiene como objetivo crear una mayor oportunidad económica para los jóvenes negros a través del empleo y el avance profesional. Harris ha seleccionado a Fund for the School District of Philadelphia como receptor de su donación.

Jrue vacaciones

Defensor de la justicia social desde hace mucho tiempo, el año pasado Jrue Holiday se ha centrado en crear oportunidades económicas y empoderamiento en las comunidades de color.

El verano pasado, Holiday prometió el resto de su salario de la NBA de 2020 para crear The Jrue and Lauren Holiday Social Justice Fund, que busca combatir el racismo sistémico y aumentar la igualdad económica al brindar financiamiento y apoyo a organizaciones y empresas lideradas por negros.

A principios de esta temporada, el fondo anunció el apoyo a 25 organizaciones sin fines de lucro e instituciones históricamente negras, así como a 23 pequeñas empresas de propiedad de negros en Los Ángeles, Nueva Orleans e Indianápolis.

En el otoño de 2020, Jrue y su esposa, Lauren, también se asociaron con la Corporación de Iniciativa Empresarial de Mujeres de Wisconsin para identificar las pequeñas empresas de propiedad de mujeres y negros que más necesitaban asistencia.

Después de revisar las solicitudes de subvención, la familia Holiday anunció la financiación para siete empresas locales en enero: Amri Counseling Services, Carter's Quality Care, Hands at Home, Jamaican Season Island Restaurant, Kid's Kingdom, Legacy Home Health Services y The SW. Más allá del apoyo financiero, los días festivos brindan capacitación a los beneficiarios del JLH Fund para ampliar las oportunidades de financiamiento y la participación de la comunidad y trabajar con la Aceleración tecnológica sin fines de lucro de Microsoft para comunidades negras y afroamericanas para que todos los beneficiarios también puedan recibir tecnología y servicios de soporte.

En la primavera de 2021, The Holidays abrió la segunda ronda de solicitudes y sorprendió a un joven que luchaba contra la anemia de células falciformes con entradas para un juego de los Bucks en un esfuerzo por apoyar al joven y crear conciencia sobre el trastorno que afecta de manera desproporcionada a los afroamericanos. Vacaciones ha seleccionadoEXPO of Wisconsin como destinatario de su donación.

Juan Toscano-Anderson

Juan Toscano-Anderson, cuyos padres son negros y mexicoamericanos, se centra en el empoderamiento de las comunidades latinas y negras y estableció la Fundación Journey to Achieve (JTA) para retribuir a los jóvenes y familias de color en el Área de la Bahía, Santa Cruz y México.

El nativo de Oakland ha seguido usando su voz para abogar por la justicia social y la igualdad en el Área de la Bahía.

Toscano-Anderson participó en la campaña Warriors 'VOTERS Win, un anuncio de servicio público para alentar a los ciudadanos negros y latinos a votar en las elecciones de 2020 y completar el censo, y dirigió dos eventos Walk in Unity en Oakland, uniendo a las personas para combatir la opresión, la policía brutalidad e injusticia social.

Para crear oportunidades y empoderar a los jóvenes de color el año pasado, ha discutido los prejuicios con estudiantes de sexto grado en San Francisco, ha hablado con más de 3,000 jóvenes africanos sobre su viaje y superación de obstáculos y ha apoyado a Digital Nest, una organización local sin fines de lucro enfocada en empoderar a los latinos. profesionales, en una sesión de preguntas y respuestas en vivo donde habló sobre su infancia, su carrera en el baloncesto y el orgullo que sentía por jugar con la Selección Nacional de México.

En sus continuos esfuerzos por apoyar a la comunidad Latinx, se dirigió a más de 2,000 personas en español en el Festival de Cine del Día De Los Muertos en Watsonville y compró equipos y materiales para la Fundación Unidos Por Chavinda en la ciudad natal de su familia que brinda medicamentos y alimentos para personas mayores y apoya el desarrollo y las habilidades para la vida de los jóvenes.

Toscano-Anderson ha seleccionadoHomies Empowerment como destinatario de su donación.