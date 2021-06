Polanco (2) y Andújar jonronean, Cole logra séptimo triunfo

AP

Minneapolis, Minnesota, EE.UU.

Gerrit Cole volvió a centrarse con seis buenos innings de labor y Giancarlo Stanton pegó dos de los cuatro jonrones de los Yanquis de Nueva York para ganar 9-6 el miércoles a los Mellizos de Minnesota.

Cole (7-3) ganó por primera vez en tres aperturas, en las que admitió jonrones solitarios de Jorge Polanco y Miguel Sanó, dentro de cinco hits y sin repartir boletos. Polanco pegó un batazo de dos carreras en un noveno de cuatro carreras para los Mellizos.

Cole reservó dos de sus nueve ponches para Josh Donaldson, que hace poco cuestionó si el derecho y otros habían utilizado sustancias pegajosas en los dedos para mejorar su agarre de la pelota que alteraban la competición.

Aaron Judge y Miguel Andújar también jonronearon ante el abridor de los Mellizos Randy Dobnak (1-6), que batió sus peores marcas de carreras admitidas (ocho), jonrones (cuatro) y boletos (tres) en 4 innings y dos tercios.

Por los Yanquis, el dominicano Miguel Andújar de 4-2 con un jonrón, dos producidas y una anotada. El colombiano Gio Urshela de 3-2 con una anotada. Los venezolanos Gleyber Torres de 3-0 con dos anotadas; Rougned Odor de 4-1.

Por los Mellizos, los dominicanos Jorge Polanco de 5-2 con dos jonrones, tres impulsadas y dos anotadas; Nelson Cruz de 4-1; Miguel Sanó de 4-3 con un jonrón, dos impulsadas y dos anotadas; Gilberto Celestino de 4-1 con una anotada.

Angelinos 6, Reales 1

ANAHEIM, California, EE.UU. (AP) - Griffin Canning llevó en pelota de cinco hits hasta el séptimo inning, Anthony Rendon pegó un doble de dos carreras y los Angelinos de Los Ángeles barrieron a los Reales de Kansas City con una victoria 6-1 el miércoles.

Kean Wong tuvo un sencillo de dos carreras y José Iglesias añadió un doble remolcador para los Angelinos, que han ganado ocho de 11 tras completar una estancia en casa 5-2 y superar a Kansas City 22-5 en su serie de tres juegos. Los Ángeles sigue en cuarto lugar en el oeste de la Liga Americana, pese a haber ganado 11 de 16 desde el 23 de mayo.

Kelvin Gutiérrez impulsó la única carrera para los Reales, que han perdido cinco seguidos.

Canning (5-4) estuvo afinado en su apertura más larga de la temporada, en la que repartió dos boletos y ponchó a seis. Retiró a 10 peloteros seguidos antes sufrir un sencillo de Nicky Lopez con dos outs en el séptimo.

Brad Keller (6-5) sufrió su primera derrota en siete aperturas, tras admitir cinco carreras de ocho hits y repartir cuatro pasaportes.

Por los Reales, los dominicanos Carlos Santana de 4-0; Kelvin Gutierrez de 4-1 con una remolcada. El venezolano Salvador Pérez de 4-1 con una anotada. El cubano Jorge Soler de 3-1.

Por los Angelinos, el cubano José Iglesias de 3-2 con una anotada y una impulsada. El dominicano Juan Lagares de 1-0 con una impulsada.

Rojos 7, Cerveceros 3

CINCINNATI (AP) — El cubano Vladimir Gutiérrez lanzó siete sólidas entradas, Tyler Stephenson produjo tres carreras y los Rojos de Cincinnati frenaron la racha de cinco triunfos de Milwaukee con una victoria 7-3 sobre los Cerveceros el miércoles.

Gutiérrez (2-1) permitió dos carreras y seis hits en la más larga de sus tres aperturas en Grandes Ligas. El derecho ponchó a siete y otorgó tres boletos para su segundo triunfo consecutivo.

Cincinnati respaldó a su abridor con cinco carreras en los primeros dos innings. Stephenson llevó a Jesse Winker al plato con doblete en el primer inning y Nick Castellanos conectó un doble de dos carreras en la segunda entrada.

Stephenson puso el marcador 7-1 con un doble de dos anotaciones frente a Eric Lauer en la cuarta entrada, llevándose por delante a Winker y Castellanos.

Willy Adames disparó cuatro hits por Milwaukee. Brett Anderson (2-4) trabajó tres entradas, en las que permitió cinco carreras y cinco hits.

Los Cerveceros cayeron a la segunda posición de la División Central de la Liga Nacional, un juego detrás de los Cachorros.

Por los Rojos, el venezolano Eugenio Suárez de 3-1. El cubano Vladimir Gutiérrez de 3-1 con una anotada.

Por los Cerveceros, los dominicanos Willy Adames de 4-4; Pablo Reyes de 1-0. Los venezolanos Avisaíl García de 4-1 con una impulsada; Omar Narváez de 2-0; Manny Piña de 2-0. El mexicano Luis Urías de 4-1 con dos anotadas.

Marineros 9, Tigres 6 (11)

DETROIT (AP) — Jake Fraley realizó un espectacular lance para mantener vivo el encuentro en la novena entrada y posteriormente produjo la carrera de la ventaja en el 11er inning para encaminar a los Marineros de Seattle a un triunfo el miércoles 9-6 sobre los Tigres de Detroit.

Fraley le robó al mexicano Isaac Paredes de un cuadangular para finalizar el juego con un out en el noveno episodio, levantándose por encima de la barda de jardín izquierdo para quedarse con la esférica. Después lanzó a la primera base para completar la doble matanza.

Después de que ambos conjuntos anotaron en la 10ma, Fraley puso a los Marineros al frente 5-4 con un sencillo productor con un out en el 11er episodio.

Daniel Norris (0-2) le dio un pelotazo a Taylor Trammell y llenó las almohadillas, y Shed Long Jr. fue dominado con rodado. Dillon Thomas aumentó el colchón con un sencillo con dos outs, su primer imparable en Grandes Ligas, y Tom Murphy pegó doblete de dos carreras para una ventaja de cinco anotaciones.

Robbie Grossman abrió la parte baja de la entrada con un jonrón de dos carreras ante Kenyan Middleton, quien admitió un sencillo antes de retirar a los siguientes tres enemigos en orden.

JT Chargois (1-0) se quedó con el triunfo después de lanzar un wild pitch que dio paso a una carrera en el 10mo capítulo.

Por los Marineros, el venezolano José Godoy de 2-0.

Por los Tigres, el mexicano Isaac Paredes de 4-1 con una anotada. El dominicano Nomar Mazara de 5-1. El venezolano Miguel Cabrera de 4-1. El puertorriqueño Willi Castro de 5-0.

Filis 2, Bravos 1

FILADELFIA (AP) — Luke Williams le dio el triunfo a Filadelfia con su primer cuadrangular en Grandes Ligas al disparar un tablazo de dos anotaciones con dos outs en el noveno episodio para encaminar a los Filis a un triunfo el míércoles 2-1 sobre los Bravos de Atlanta.

Los Filis pegaron apenas cuatro hits y fueron puestos de out 15 veces en fila hasta que Andrew McCutchen negoció base por bolas ante Will Smith (1-5) con un out en el noveno episodio. El bateador emergente Brad Miller conectó un elevado a segunda base antes de que Williams, quien fue promovido de Triple-A Lehigh Valley el martes para su debut en Grandes Ligas.

Williams se enredó con un slider de Smith que depositó sobre la barda del jardín izquierdo. Se trató del primer jonrón del jugador de 24 años desde que conectó el 23 de agosto del 2019 con el Reading de Doble-A.

El venezolano Ranger Suárez (2-0) lanzó tres entradas sin recibir anotación para quedarse con el triunfo.

Williams debutó como bateador emergente el martes y tuvo su primer hit con un sencillo al cuadro. Inició el miércoles como jardinero central y sonó un sólido doblete en el cuarto inning —el último hit de los Filis antes de su cuadrangular.

William Contreras y Ozzie Albies tuvieron tres hits cada uno por los Bravos, que intentaban colocarse por arriba de .500 por primera vez en la campaña.

Por los Filis, el dominicano Jean Segura de 4-0. Los venezolanos Ronald Torreyes de 3-1; Odúbel Herrera de 1-0.

Por los Bravos, los venezolanos William Contreras de 4-3 con una impulsada; Ronald Acuña Jr. de 3-0; Ehire Adrianza de 1-0. El cubano Guillermo Heredia de 4-0. El dominicano Abraham Almonte de 3-1.

Astros 8, Medias Rojas 3

BOSTON (AP) — José Altuve y Alex Bregman sacudieron cuadrangulares para ayudar a que Jake Odorizzi obtuviera su primera victoria desde 2019, y los Astros de Houston derrotaron el miércoles 8-3 a los Medias Rojas de Boston.

Houston llegó a tres victorias en fila y buscará barrer la serie en el encuentro del jueves. Boston tuvo ventaja de 2-0, pero los Astros respondieron con cinco anotaciones para tomar el control.

Odorizzi (1-3) admitió tres anotaciones y tres imparables en cinco innings, en los que ponchó a seis para su primer triunfo desde el 24 de septiembre de 2019, cuando estaba con Minnesota. A pesar de conceder el cuadrangular de Xander Bogaerts, se mantuvo mayormente en control, al realizar 54 de sus 77 lanzamientos para strikes. Christian Javier admitió un hit y ponchó a tres en cuatro episodios en blanco para su primer rescate.

Odorizzi tuvo una clara mejoría respecto a su primera apertura ante Boston la semana pasada, en la que apenas se mantuvo en la loma por tres innings en la que ha sido la única victoria de los Medias Rojas sobre Houston esta temporada.

Nathan Eovaldi (7-3) laboró cinco innings y dos tercios, en los que admitió cinco carreras y 11 hits, su cifra más alta de la temporada, con cinco ponches. La derrota rompió una racha de tres victorias consecutivas para el abridor.

Abajo 2-0, los Astros se pusieron en el marcador en el segundo inning cuando Kyle Tucker anotó en el doblete de Myles Straw. Altuve empató la pizarra en el tercer inning al depositar la recta de Eovaldi detrás de la barda de jardín izquierdo para su 10mo jonrón de la temporada.

Houston añadió tres más para tomar la ventaja, anotando en el doblete productor de Yordan Álvarez, el doble de terreno de Yuli Gurriel y el sencillo de Michael Brantley.

Por los Astros, los cubanos Yordan Álvarez de 4-2 con una impulsada y una anotada; Yulieski Gurriel de 5-2 con una producida y una anotada. El venezolano José Altuve de 6-1 con una producida y una anotada. El puertorriqueño Carlos Correa de 5-2 con dos anotadas.

Por los Medias Rojas, los dominicanos Rafael Devers de 4-1 con una anotada; Danny Santana de 3-0 con una anotada. El venezolano Marwin González de 3-0. Los puertorriqueños Enrique Hernández de 3-1; Christian Vázquez de 3-0.