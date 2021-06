Stefanos Tsitsipas y Alexander Zverev se citan en semifinales del Abierto de Francia

AFP

París

El griego Stefanos Tsitsipas (número 5 mundial) y el alemán Alexander Zverev (6º) jugarán una de las semifinales de Roland Garros tras una jornada de cuartos de final, este martes, en la que los españoles Paula Badosa y Alejandro Davidovich fueron eliminados.

A sus 22 años, Tsitsipas, el jugador con más victorias en el circuito esta temporada (38) y dos títulos en tierra batida (Montecarlo y Lyon), se clasificó para su segunda semifinal consecutiva en el torneo parisino, derrotando en tres sets a Daniil Medvedev, por 6-3, 7-6 (7/3) y 7-5.

"Me enfrentaba a uno de los mejores jugadores del circuito. He tenido que mantener la intensidad y elevar mi nivel de juego a lo largo del partido. No le he dejado muchos espacios, es uno de mis mejores partidos de la semana, estoy muy contento. Jugar en tierra batida en París me trae buenos recuerdos, espero llegar todavía más lejos", declaró Tsitsipas.

Medvedev, de 25 años y que hasta esta edición nunca había ganado un partido en Roland Garros, demostró que ha hecho muchos progresos en la tierra batida, pero aún le queda frente a especialistas como Tsitsipas.

El griego restó mejor (43 restos ganadores por 27 para el ruso) y cometió menos errores no forzados (24 a 44), mostrándose más sólido con su juego, especialmente en los momentos claves.

El rival de Tsitsipas será Zverev, que en el primer cuarto de final masculino no dio opción al joven español Alejandro Davidovich (46º), al que derrotó claramente por 6-4, 6-1 y 6-1.

Davidovich, de 21 años y que disputaba por primera vez unos cuartos de final en París, jugó mermado físicamente tras el esfuerzo realizado para superar en la ronda anterior al argentino Federico Delbonis.

Problemas físicos

"Físicamente estaba roto", admitió el joven malagueño, que solo pudo oponer algo de resistencia en el primer set.

Zverev, que comenzó a medio gas el torneo y a punto estuvo de caer en primera ronda ante su compatriota Oscar Otte (al que venció en cinco sets), va de menos a más a lo largo de este Roland Garros y desde ese primer encuentro ya no ha vuelto a perder ningún set.

En 2021, el alemán ha logrado ya dos torneos, en duro en Acapulco y, más importante, el Masters 1000 de Madrid en tierra batida derrotando incluso en cuartos al gran especialista de esta superficie, el español Rafael Nadal.

En el cuadro femenino, Paula Badosa (35ª) se quedó sin la posibilidad de disputar su primera semifinal en un Grand Slam tras perder frente a la la eslovena Tamara Zidansek (85ª) por 7-5, 4-6 y 8-6 en 2 horas y 26 minutos de un durísmo partido.

Badosa tendrá que esperar una nueva oportunidad para tratar de convertirse en la tercera tenista española en ganar en París, tras los tres títulos de Arantxa Sánchez Vicario (1989, 1994 y 1998) y el más reciente de Garbiñe Muguruza (2016).

Semifinal inédita

En casi dos horas y media de lucha encarnizada sobre la arcilla parisina, Zidansek estuvo más acertada con sus golpes ganadores (48 por 31 de la española) y cometió menos fallos (39 a 47) para llevarse un partido muy igualado que pudo haber caído para cualquiera de los dos lados.

"Se me ha hecho grande", admitió Badosa en conferencia de prensa, reconociendo que estuvo "muy nerviosa ya desde anoche".

"Es el mejor resultado de mi carrera, pero quizás es el día que más me duele una derrota porque siempre he soñado con jugar últimas rondas de Grand Slam y lo he tenido muy cerca", añadió.

Zidansek, que nunca había alcanzado unas semifinales de un Grand Slam, jugará por una plaza en la final del sábado contra la rusa Anastasia Pavluyuchenkova (31ª), que en otro maratoniano partido se impuso a la kazaja Elena Rybakina (21ª) por 6-7 (2/7), 6-2 y 9-7.

Ni la eslovena (23 años) ni la rusa (29) habían alcanzado jamás una semifinal de un grande, por lo que ya habrá seguro al menos una finalista inesperada el próximo sábado.