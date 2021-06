Tiempo para las selecciones

ALEX RODRÍGUEZ

uego de concluidos los torneos de baloncesto superior del Distrito Nacional en sus dos ramas, ahora el “país basquetbolero” se concentra en sus selecciones nacionales de mayores y sus importantes compromisos internacionales. El primero de ellos será la AmeriCup femenina programada para comenzar el próximo viernes en San Juan, Puerto Rico y en el cual el equipo dominicano compartirá grupo con las locales, además de Estados Unidos, Argentina y Venezuela. No van cómodas las chicas.

Pero eso no debe ser obstáculo para tratar de hacer el mejor trabajo. Se vio mucha calidad, tanto de jóvenes como de veteranas en el superior distrital y quedará en manos del entrenador principal, Ariel Portuondo, quien viene de llevar a San Lázaro al campeonato poder seleccionar a las 12 que mejor se adapten al plan de juego y poner en la cancha las mejores combinaciones. Además hay que tener el mejor talento disponible, incluyendo a Esmery Martínez, quien viene de una gran actuación en la NCAA.

Del 29 de junio al 4 de julio, los varones tendrán su prueba de fuego con el preolímpico que se efectuará en Belgrado, Serbia.

Es uno de cuatro torneos que se efectuarán para sacar un ganador que logrará el boleto para los Juegos Olímpicos. Los criollos compartirán el Grupo A con los locales serbios y Filipinas que entró en lugar de Nueva Zelanda. En el B estarán Puerto Rico, Italia y Senegal. Clasifican dos por grupo para una semifinal cruzada (1A vs. 2B y 2A vs. 1B) con los ganadores pasando a disputar la final y el boleto.

Sin los NBA y los casi NBA se antoja cuesta arriba. Los dominicanos ya han estado en este tipo de certamen por lo que el miedo escénico ya no es un handicap. Todavía jugadores como Ángel Delgado no se han decidido a subirse en el barco. Es vital que Eloy Vargas esté totalmente recuperado de sus lesiones y que Gelvis Solano mantenga el nivel que ha mostrado en los últimos tiempos. Nuevamente la estatura es un lastre para el equipo, pero casi siempre lo ha sido. El partido importante en la primera ronda es frente a Filipinas pues no debe haber chance ante Serbia. Luego el cruce ante Italia o Puerto Rico para, si el resultado es positivo, volver a chocar con los locales. Difícil, pero no imposible. Que la fuerza los acompañe.